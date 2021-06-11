（北美通訊）距離6月22日紐約市長初選只剩下一個多星期，民主黨內參選人競爭越見激烈。在民調中支持度領先的布魯克林區（Brooklyn）區長亞當斯（Eric Adams），因為被質疑實際住在新澤西州，而遭黨內競爭對手猛烈抨擊。不過，有地區人士指出，即使事件屬實，亞當斯仍是他們的紐約市長首選。

由於共和黨在紐約市的選民人數較少，因此能夠代表民主黨參選的人，已幾乎可以肯定會順利當選紐約市長。進入初選衝刺階段，各參選人都特別緊張，慎防出現如總統選舉的「十月驚奇」般的投票前被爆出醜聞，在最後臨門一腳失蹄。

最新成為風暴主角的是亞當斯。Politico New York周二報道，他擁有三個不同的住所，除了已公開的永久住址，於Bedford-Stuyvesant拉法葉大道（Lafayette Avenue）的住宅單位外，還和他的伴侶柯林斯女士（Tracey Collins），於新澤西州利堡（Fort Lee）聯名擁有一個單位。此外，他於疫情高峯時曾表示因為工作時間太長，為了方便，直接住進布魯克林區政廳（Brooklyn Borough Hall），但據Politico New York的調查顯示，他至今仍在區政廳過夜。

在報道出版前，亞當斯已宣佈因為要參加皇后區遭槍殺的10歲男孩的追悼會，而不會出席周四晚的競選論壇。但他亦迅速滅火，周三於其拉法葉大道的住家召開記者會說明。到場記者並不放過機會，在屋內翻箱倒籠，尋找是否有人長期居住的痕迹。

亞當斯的26歲兒子Jordan周三也到場聲援，強調沒有人會愚蠢到住在別個城市而來紐約選市長。亞當斯則強調，他只是注重私隱，不想曝光家庭生活，因此從未結婚的他，甚至在整個警察生涯中，都沒有同事知道他有個兒子。在記者會期間，他多次表現激動一度無法言語。

但在記者會前一天，《紐約時報》記者已上過門，無論敲門或按鈴都無人應門。大樓外的單位呼叫按鈕旁也沒有任何識別。部份鄰居也說已有一段時間沒有見過他。而亞當斯的利堡單位，位於一幢可俯瞰哈德遜河的高級住宅。大廈的兩名禮賓員則向《紐約時報》記者證實，亞當斯經常出現。

根據Politico New York的報道，亞當斯在2020年4月至今年2月期間，至少有7次的網上會議是在利堡家中進行。亞當斯在記者會中直接承認，「我們舉行過超過100個論壇，有幾個在利堡進行也不為過。那個是我和柯林斯女士的家。」他又透露，因為不想柯林斯女士捲入政治，在上周六之前，二人已有兩個月未有見面。

但他的競選對手卻認為事件有欠透明度、存在道德和誠信等問題。支持度排在第二位的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）的競選團隊向亞當斯拋出連串涉及道德誠信的問題，「為何要選民投票給一個連自己住在哪裏都不肯開誠佈公的參選人？利堡有甚麼交通問題？你在隱瞞甚麼？」楊安澤在疫情高峯時，曾一家四口避居紐約州新帕爾茨（New Paltz）的另一個家，而飽受競選對手，包括亞當斯的嚴厲批評。

排在第三位的紐約市前清潔局長賈西亞（Kathryn Garcia）在聲明中直指亞當斯欺騙或隱瞞紐約選民。「紐約市剛從疫情中恢復，最不想要的是一個會隱瞞議程的職業政治家來當市長。」

暫時未知事件對亞當斯選情的影響，但布魯克林區內的大部份哈西迪猶太教人士都認為，亞當斯是紐約市長首選，即使楊安澤團隊曾聲稱已獲得區內威廉斯堡（Williamsburg）的兩個薩特瑪哈西迪派系的支持。薩特馬領袖，拉比Moishe Indig指出，楊安澤只是第二選擇。「我們仍然相信他是一個好人，善良的人。但他是新來的。我們總想結識新朋友，但我們不會因此棄下老朋友不顧。」

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