七大工業國集團（G7）峯會周五在英國康沃爾郡（Cornwall）揭幕，預料重點討論俄羅斯和中國的威脅外，亦勢必談到徵收企業稅、疫苗以及氣候變化等關係全球利益的事務。今年初脫歐的主辦國英國，或無可避免觸及脫歐安排、女性教育等棘手議題。

俄羅斯對民主的威脅

美國總統拜登在今次峯會主要目標，是在下周三（16日）與俄羅斯總統普京於瑞士日內瓦會面前，突顯西方國家團結一致。拜登出發到英國前，在《華盛頓郵報》發表評論文章，強調此行是要團結世界的民主國家。他亦要在前朝特朗普政府與北約（NATO）日漸疏遠及牽涉「通俄門」之後，重塑美國的外交政策。

G7外長上月舉行會議，稱對「俄羅斯不負責任和破壞穩定的負面動向」表達深切關注。而拜登周三晚抵達英國後，在英格蘭東部薩克福郡（Suffolk）米爾登霍爾皇家空軍基地（Mildenhall），向駐當地美軍及他們的家屬發表演說，表示「我們將表明美國回來了，世界民主國家正站在一起，處理最嚴峻的挑戰，以及對我們未來最重要的議題」。

應對中國影響力

G7過往被質疑影響力正在減弱，與中國息息相關。今次峯會上議程將會討論到中國，從澳洲、南韓和印度獲邀出席就可見一斑。北京在地緣局勢影響力的延伸，對這三國而言都是主要問題。

中國近年推動一帶一路，大力投資外國基建，又藉國企在歐洲大肆收購資產。分析料拜登此行要說服歐洲盟友，更加重視中國的影響力對民主國家帶來的威脅。英國首相約翰遜早前發佈國防、安全及外交政策綜合評估報告，表示會加強印太地區軍事和經濟部署，反映英國願尋求合作以抗衡北京影響力。

全球疫苗分配

約翰遜本月5日呼籲G7領導人協助全球在2022年前均已接種疫苗，不過沒詳細交代細節。隨着G7國家現時為成年人接種疫苗的進度理想，而英國本身亦剩餘大量疫苗，全球均期望今次峯會能夠提供更詳盡的資助計劃。

全球超過200個前國家領袖及外長，包括兩名英國前首相白高敦（Gordon Brown）及貝理雅（Tony Blair）本周發表聯署公開信，呼籲G7成員國分擔低收入國家接種疫苗開支，涉及440億美元（約3,432億港元）。

徵收企業稅

Google、facebook和亞馬遜等科網巨擘近年傾向在稅率較低的國家或地區申報盈利，英、美等國一直設法要求它們繳交更多稅款。G7財長上周達成歷史性共識，將全球最低企業稅率定於15%，阻止跨國企業耍財技避稅。

雖然有倡議團體批評15%仍太低，而計劃還有很多細節受關注，例如這筆稅收在G7成員國及發展中國家如何分配，以及需時多久落實；英國財相辛偉誠據報亦尋求倫敦可豁免徵收企業稅，但G7各國領袖傾向敲定這項徵稅政策，作為新時代合作的開始。

氣候變化

美國政府換屆後對氣候變化的態度截然不同，拜登當選後隨即宣佈重新加入巴黎氣候協議。氣候變化將成為峯會的中心議題之一，應對氣候危機的討論將比過去幾年更直接。

然而面對疫情大流行、疫苗分配和企業稅等議題下，氣候變化最終可能只是透過會後公報刻板地舊調重彈。即使數項關乎氣候變化的示威已計劃在峯會其間舉行，但肯定與活動場地相隔一段距離。

不過，聯合國氣候變化大會將於11月在蘇格蘭舉行。作為主辦單位，約翰遜將希望在大會前樹立一個全球政策的領導角色。因此，他亦面對壓力在這次峯會搬出更明確和一致的政策條款，而不只是再度重申需要就氣候變化問題行動。

英國脫歐安排

今年初脫離歐盟的英國在今次峯會亦面對不少挑戰。英國至今仍未切實按脫歐協議，在北愛爾蘭與英國其他地區之間設立貨品檢查關卡，引起歐盟不滿。美國總統拜登和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）亦先後就爭議表態，要求英國遵守協議。

約翰遜很可能在受壓下讓步，而英國脫歐代表弗羅斯特（David Frost）已出發到開會地點康沃爾郡，除了反映首相府或承認不能迴避這項爭議，最終亦要視乎被評為「硬頸」的弗羅斯特如何處理。

扶貧及女性教育

約翰遜政府最近決定，不再從國民生產總值撥付至少0.7%資金，用於援助低收入國家，遭扶貧組織撻伐。在野工黨雖表態希望約翰遜維持對低收入國家的支援，但未必如願。

而約翰遜出任外相時，曾強調女性教育的重要性，有助解決廣泛的發展問題，英國或趁這次峯會，呼籲其他成員國加強女性教育。

英國《衞報》

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