掌摑馬克龍男子判囚4個月

法國總統馬克龍周二訪問東南部時，突遭一名男子當面掌摑，過程被隨行傳媒拍下，隨行保安隨即制服施襲男子。涉事的28歲男子塔雷爾（Damien Tarel）周四在瓦朗斯巿（Valence）被判囚4個月。

檢方形容行為「絕對不可接受」，為「蓄意的暴力行為」，要求法庭判他入獄18個月。法庭決定判處瓦朗斯監禁18個月，緩刑14個月。報道指，塔雷爾在庭上表示同情「黃背心」運動，稱在馬克龍視察法國東南部之前，他已想過向總統扔雞蛋或奶油餡餅，但聲稱掌摑馬克龍「並非有預謀」。

塔雷爾目前被關押在瓦朗斯當地監獄。如果不上訴，他將在該處被監禁4個月。另外，他被判5年內禁止持有武器，被剝奪公民權利3年，還要在未來兩年接受心理治療。塔雷爾的律師表示，塔雷爾不會反駁已發生的事實。

根據警方初步調查，塔雷爾是東南部德龍省（Drome）本地人，沒有犯罪記錄，不是任何激進組織的成員，沒有固定工作，最近依靠社會補貼生活。

美冷藏卵子胚胎被毀5人獲賠逾$1億

美國三藩市一間生育中心3年前因低溫儲存倉發生故障，導致約3,500個冷藏卵子及胚胎被毀。聯邦法院陪審團周四裁定，5名受害者獲賠近1,500萬美元（約1.17億港元）。

事發在2018年，涉事的太平洋生育中心（Pacific Fertility Center）因低溫儲存倉發生故障，導致約3,500個冷藏卵子及胚胎被毀。

3名卵子被毀的女子每人獲賠2百萬美元至3百萬美元（約1,500萬至2,300萬港元），至於1對胚胎被毀的夫婦，則獲賠720萬美元（約5,600萬港元），以補償事件造成的心靈及精神創傷。

美斯捐贈家鄉32部呼吸機閒置機場倉庫10個月

阿根廷球星美斯去年8月向家鄉羅薩里奧（Rosario）捐贈32部呼吸機，協助當地對抗嚴峻疫情，但因缺乏當局要求的文件，至今呼吸機仍全數滯留在機場倉庫。

美斯名下基金會去年8月以美斯的私人飛機，把32台呼吸機運至阿根廷羅薩里奧，安排捐贈當地醫院及醫療中心使用。阿根廷國家藥物食品和醫療技術管理局（ANMAT）周四指出，根據國家法律規定，進口這類醫療用品需提供原產地衞生局證明，美斯基金會至今尚未提供相關文件，因此一直扣留於羅薩里奧機場內。

羅薩里奧衞生局長卡魯安納（Caruana）表示，如果可使用這批呼吸機，將有助舒緩當地重症病床近99%飽和的嚴重疫情。

美聯社／中新社／中央社

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