（北美通訊）美國為求谷針，各州分推出不同獎勵措施，包括免費啤酒和百萬大抽獎等。加拿大曼尼托巴省（Manitoba）亦仿傚，省政府周三宣佈推行大抽獎，透過現金或獎學金方式派發，獎金總值高達200萬加元；而安大略省（Ontario）則表示疫苗接種進度理想，現時不會考慮以獎勵計劃來谷針。

曼尼托巴省省長帕利斯特（Brian Pallister）周三宣佈推出抽獎計劃，但凡接種就會自動報名參加。「這個抽獎讓曼尼托巴居民更加有理由捲起袖子（接種），不是一次，而是兩次。」他又表示，這個夏季將會舉行兩輪抽獎。換言之，完成接種兩劑疫苗的居民會有兩次獲獎機會。只有年滿18歲的成年人才有機會獲得高達10萬加元現金；而12至18歲的則有機會獲發2.5萬加元獎學金。

而安省衞生廳周三聲明中表示，該省至今推廣疫苗接種非常成功，現時不會考慮推出抽獎計劃。政府數據顯示，安省至少已接種1,040萬劑疫苗，約73%成年人至少接種首劑，以及約10%完成接種兩劑，可見安省的確未必需要出動銀彈作為誘因。

美國方面暫時有63%成年人已接種首劑疫苗，總統拜登早前宣佈將未來一個月定為「全國行動月」，希望可以在7月4日獨立日前將接種率推高至70%。各州分推出不同的獎勵計劃谷針，包括：俄亥俄州每周舉行一次100萬美元大抽獎；接種首劑疫苗的紐約市民可獲贈紐約洋基隊（New York Yankees）或紐約大都會隊（New York Mets）賽事門票；而在新澤西州（New Jersey），在指定啤酒廠接種則可獲得免費啤酒。

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