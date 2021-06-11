美國總統拜登赴歐出席七國集團（G7）峯會後，下星期將與俄羅斯總統普京在瑞士日內瓦舉行峯會。在美俄峯會前夕，一直被指親俄的前總統特朗普祝拜登順利，但「提點」對方不要打瞌睡，並代他向普京送上最溫暖問候。

特朗普以電郵發表他對下周美俄峯會的看法，當中寫道：「祝拜登與普京談判時一切順利，別在會上睡着，並請替我給予普京最溫暖的問候」。特朗普諷刺拜登可能在會上打瞌睡，是呼應他去年大選時戲稱對方為「昏睡祖」（Sleepy Joe）。

雖然美俄峯會快將舉行，但白宮官員至今尚未交代兩國元首會否舉行聯合記者會。

特朗普本人在2018年也曾跟普京在芬蘭舉行峯會，他如今回顧該次談判，形容是「了不起且非常有成效的會面」，雖然當時峯會受到「假新聞」抹黑，「但美國仍然贏得不少，包括普京及俄羅斯的尊重」。

美國當時正關注特朗普會否親自向普京提出俄羅斯干預美國2016年大選的指控，結果特朗普接納了普京的否認，被質疑是態度軟弱。

拜登暫時向普京展示的態度仍然相對強硬，他周三表示：「我要讓他（普京）知道我想他知道的事。我們不尋求跟俄羅斯衝突，想要一種穩定、可預測的關係。但我已經明確表示，如果俄羅斯政府從事有害活動，美國將以強有力且有意義的方式作出回應，而我們已經證明了這一點。我將要（向普京）傳達的是，在歐美和其他地方侵犯民主國家的主權，將會面臨後果。」

英國《每日郵報》

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