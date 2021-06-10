緬甸全國民主聯盟領袖、前國務資政昂山素姬及多名前政府官員，昨被軍政府加控新的貪污罪名，最高可被判囚15年。另外，同日一架軍機墜毀，至少12人死。

當地官媒引述軍政府旗下的「反腐敗委員會」指，已掌握昂山素姬違反《反貪污法》第55條的證據，證明她「利用其職權貪污」。此為她面對的最嚴重控罪，最高可監禁15年。

被指收黃金 可囚15年

委員會聲稱，昂山素姬曾非法收受前仰光首席部長漂敏登的賄款，涉及60萬美元（約465萬港元）現金及11公斤的黃金。而由她出任主席、她母親創辦的「杜慶芝基金會」亦涉嫌以低於市價在仰光租用兩幅政府土地。多名前官員被引用相同的法例加控，包括首都內比都的前市長苗翁、前副市長耶敏吳及內比都發展委員會前委員敏杜。

昂山素姬代表律師欽貌梳批評，新的控罪「荒謬」及「無理」，認為委員會加控的目的是要她退出政治舞台及抹黑其形象。律師估計她將被判監一段長時間，相信無法參與下屆選舉，預料甚至連全民盟的成員，亦可能不被軍政府獲准參選。

她早前被控違反《國家機密法》，已面臨最高14年的監禁。她亦被控兩項違反防疫措施的罪名、非法進口對講機、非法使用廣播、煽動叛亂及危害公眾罪。部份控罪最早將於下周作正式審訊，預料8月中有結果。

軍政府持續鎮壓平民，當地監察組織「援助政治犯協會」（AAPP）統計，至少858名平民喪生，逾6,400人被捕。聯合國駐緬甸辦事處表示，在與泰國接壤克耶邦，至少四分一居民在軍方施襲下被迫逃亡，恐釀成新人道危機。

聯合國聲明指出，多達10萬名克耶邦居民已逃往森林躲避軍方，當地糧食、食水及供應藥物更出現短缺，恐令數以千計的平民無辜喪命。聯合國緬甸人權狀況專員安德魯斯呼籲國際社會，必須立即採取相應行動，令軍政府停止向民眾使用武力，並接受人道援助。

軍機墜毀12死 包括高僧

另外，一架緬甸軍機昨日墜毀，軍方發言人指至少12人死，另有一名女傷者情況危殆。涉事軍機由內比都出發，準備飛往曼德勒省的彬烏倫，但在機場附近一間鋼鐵廠外約400米時失去聯絡，估計是因惡劣天氣而墜毀。

報道指，機上載有六名軍人及八名乘客，其中最少兩名死者是高僧，他們原定出席一間寺廟的宗教儀式。飛機失事在當地並不罕見，因其航空業尚未發展成熟，加上現正值風季，早前已因天氣不佳釀成多宗意外。

美聯社/路透社/法新社