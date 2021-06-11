七大工業國組織（G7）峯會周五起在英國舉行，英女皇身為東道主國家元首，周五亦會聯同多名皇室成員到歡迎晚宴會場接待來賓，但不會享用晚宴。英女皇周日亦會在峯會結束後跟美國總統拜登會面。

今屆G7峯會在英格蘭西南部的康沃爾郡舉行，歡迎晚宴地點則選在當地景點「伊甸園項目」（Eden Project），該處在2000年落成，圍內設有大批樹林及綠化地帶，展示生物多樣性，被譽為「世界第八大奇蹟」，室內部分相信是全球最大的室內雨林，可與G7提倡保護生態的價值互相呼應。而會場實施防疫措施，訪客必須戴口罩。

英媒報道，英女皇將在「伊甸園項目」入口接待G7來賓，皇儲查理斯和夫人卡米拉，以及威廉王子和夫人凱蒂亦會聯同國際商界領袖現身。據報皇室成員在歡迎儀式後便離開，不會享用晚宴，各成員國政要則會一同晚膳。

第二日晚宴或到海灘品嚐燒烤

歡迎晚宴會由水門灣酒店廚師斯科特（Emily Scott）主理，前菜有配上椰子的西班牙蜜瓜凍湯；主菜為香烤多寶魚併薯仔配香蒜醬；甜品是士多啤梨蛋糕。

至於周六晚宴，則會在海灘以燒烤方式進行，各國領袖屆時可不用遵守室內防疫措施，食物包括扇貝、蟹腳、鯖魚，主菜是西冷扒配龍蝦，甜品則是新地雪糕。

英國《每日鏡報》/英國《衞報》

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