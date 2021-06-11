國際特赦組織（Amnesty International）周四發表報告，指摘中國在新疆干犯危害人道的罪行，對維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林進行大規模的拘禁、監視和酷刑，製造一個「驚人規模的反烏托邦地獄」（dystopian hellscape on a staggering scale），要求聯合國調查。

國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）表示：「（新疆的）情況震撼了人類良知，有大量的人被迫留在拘留營接受洗腦、酷刑和其他侮辱待遇，並有數以百萬人遭到大規模監視，活在恐懼中。」

卡拉馬德要求聯合國調查之餘，也批評聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）沒有行動。她稱：「他（古特雷斯）沒有譴責（新疆）這種情況，沒有呼籲進行國際調查。他有責任保護聯合國成立時所訂下的價值觀，並且不能在危害人類罪行前沉默。」

訪問55名曾被拘禁人士

在今次發表的160頁報告中，國際特赦組織訪問了55名曾經被拘禁人士，指有證據顯示，中國政府干犯了多項危害人類罪，至少包括違反國際法基本規則的監禁，或以其他方式嚴重剝奪人身自由、酷刑和迫害。

報告作者洛布（Jonathan Loeb）表示，他們至今只是觸及到表面，並未揭示種族滅絕的所有證據。報告提到反恐並不是對人作大規模拘禁的合理原因，而中國政府行動反映出一個明顯意圖，就是針對宗教和種族，向新疆部份人採取暴力和恐嚇手段，從而剷除伊斯蘭宗教信仰和穆斯林民俗習慣。

至於所施酷刑，報告指方式包括毆打、電擊、迫使受害人擺出陷入壓力的姿勢、非法束縛於審訊椅上、剝削睡眠、被吊於牆上、遭受極端低溫和單獨監禁等。

國際特赦組織亦提到，新疆再教育營系統似乎「在中國刑事司法系統，或其他已知本土法律的範圍之外運作」，並有證據反映被拘留人士遭轉移到監獄。

報告內容跟另一組織人權觀察（Human Rights Watch）4月發表的報告相似，後者認為中國政府要為危害人類罪行負上責任。今年以來已有多個西方國家和人權組織指摘中國在新疆進行種族滅絕行為，中國則一直否認所有指控。

英國廣播公司

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