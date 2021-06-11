（北美通訊）美國政府最新公佈的職位空缺數量創歷史新高，而由私營機構做調查亦顯示，有近半公司有職位待聘。而不僅僅是招聘緊張，工人的離職率也越來越高，尤其是在餐飲業及酒店業。為了吸引新人並留住現有員工，僱主都各出奇謀，包括提供子女和配偶的大學學費補貼﹑為夏季酒店員工提供免費房間﹑為廚師提供刀具；甚至為前來面試的人提供前菜。

即使美國5月份的失業率為5.8%，比 2020年初疫情爆發前的3.5%為高，但是職位空缺卻創新高。勞工部公佈的職位空缺和勞工流動率調查（JOLTS）顯示，4月份職位空缺增至928.6萬個，創2000年有統計以來最高水平，亦多過市場預期的830萬個。而全國獨立商業聯合會（National Federation of Independent Business）的調查也反映了同樣情況，有48%的公司表示有職位空缺，同樣是歷史新高。

政府的數據也顯示離職率上升。4月份的酒店及飲食業有5.6%員工流失，高於3月份的5.4%。即使不少餐廳和其他服務性行業，出動越來越多誘因去招聘員工，但反而刺激僱員轉工，令離職率不跌反升。隨着夏季臨近，大量服務業在疫後重新開放，公司都爭先恐後地招聘員工，除了提高薪水外，僱主提供的福利亦千奇百趣。

連鎖餐廳Applebee’s希望在今年夏天招聘1萬名員工，並宣佈會向所有出席面試的求職者送出前菜贈券。Applebee總裁西溫斯基（John Cywinski）表示，希望可以吸引到1萬名求職者來面試。而Omni Hotels & Resorts就提供住宿優惠，包括為某些酒店的夏季員工提供免費酒店房間，以及向能夠工作至9月的員工承諾，保證能進入公司的管理培訓計劃，新員工還能選擇任何一間旗下酒店免費入住三晚。

Omni 的人力資源主管羅斯柴爾德 （Joy Rothschild）表示，已經在酒店中預留了客房，這樣員工就不必擔心住宿安排，讓他們更容易考慮入職。而集團內烹飪團隊的廚師將獲得一套免費刀具，並可於每周與行政總廚會面並向他學習。「我們需要做些甚麼來吸引烹飪學生的注意力，我見過很多人提供金錢獎勵，但我們覺得這還不夠。來的大學生想要的不僅僅是薪金。」她亦預告，或會推出更加多福利去招聘人才。

廢物管理公司（Waste Management）也同意，高薪不足以吸引人才。人事部主管福尼（Tamla Oates-Forney）表示，單是招聘司機，他們就要和亞馬遜和沃爾瑪等大公司爭奪。「當其他公司都正在出高價搶聘同一批人才時，我們必須做一些完全不同的事情，去令公司能突圍而出。」

廢物管理過去都會資助員工修讀學士和副學士學位，以及數據分析和業務管理等領域的證書課程。為吸引新人，及留住現有員工，公司今年1月開始將進修計劃擴大至包括員工的配偶和子女，相信會受到有子女正上高中的員工歡迎。預計第一年的成本介乎500萬至1,000萬元（美元，下同），但公司認為化算，因為每次有員工離職，公司都要花至少1.2萬元去重新招聘。而公司認為更重要的是安全，因為涉及交通意外的司機，都是入職不足三年，所以給予誘因留住司機很重要。

美國最大的肉類加工商JBS USA亦於3月開始推出教育計劃，資助其6.6萬名員工修讀大學學位，並為每位員工的一個孩子支付學費。JBS人力資源主管加迪斯（Chris Gaddis）表示，新措施是在去年提高時薪三成以外的額外獎勵計劃。目前員工時薪已經達至21美元至30美元。JBS提供的課程選擇比廢物管理所提供的更廣泛，而目的同樣都是希望減少流失率，希望員工的在職時間由幾年延長至幾十年。

招聘公司Indeed經濟學家康克爾（AnnElizabeth Konkel）表示，疫情後僱主更全面為員工着想，考慮範圍由個人擴展至家庭生活，因此將福利擴大到包括配偶和子女。就業網站 Glassdoor高級經濟學家Daniel Zhao表示，儘管這些福利看起來很慷慨，但可能比全面加薪更便宜，而且是一項非常重要的措拖，是比加薪或獎金更長遠的承諾。

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