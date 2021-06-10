美軍參謀長聯席會議主席米萊（Mark Milley）周四向參議院表示，美國與中國的戰爭「並非不可避免」，而中國正以「非常嚴重而持續的速度」增加軍事能力，他向參議員警告中國不斷增加的威脅，會令和平及全球穩定帶來風險，強調美國要保持競爭力及科技領先優勢，減低衝突發生的可能。

國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)及米萊周四出席軍事委員會的國防部預算聽證會，米萊向參議院軍事委員會表示，當前戰略格局正在發生快速變化，對各地區和世界和平與穩定的威脅可能增加，「中國：是我們第一大地緣戰略安全挑戰。歷史不是決定性的，與中國的戰爭並非不可避免」。

他指中國是越來越有能力的戰略競爭對手，美中關係需要保持在競爭狀態，而不是衝突狀態，「這最好通過綜合威懾來實現，在這種情況下，美國相對於中國而言仍然具有強大的軍事實力，而且我們在所有戰爭領域都保持軍事優勢。如果我們在軍事上對比我們的對手保持優勢，那麼衝突就不太可能發生」。

他續指，中國正挑戰太平洋地區的和平現狀，有意在本世紀中葉之前改變全球國際秩序。米萊稱中國正在該地區進行大規模演習，重點是兩棲登陸、聯合火力和海上打擊，有關行動威脅到美國盟友和夥伴的自治，危及航行、飛行和其他合法使用海洋的自由，「損害地區和平與穩定，簡單來說，中國已經並將繼續發展顯著的核子、太空、網絡、陸地、空中和海上軍事能力」。

奧斯汀也表示，與中國官員建立直線是非常重要，包括在軍方官員以及政府官員之間建立直線，以防日後發生會引發危機的意外時，雙方可以直接溝通，「我憂慮的是，可能發生會引發危機的事，我認為我們需要有能力與盟友及夥伴對話，同時與我們的對手及潛在對手對話」。

美國近幾年將對抗中國視為國家安全政策的重點，兩國在台海問題、中國人權狀況，以及中國在有爭議的南海進行軍事活動等議題上爭論不休。

兩位國防高層也提及俄羅斯及北韓等威脅，其中奧斯汀指北韓持續發展核武及彈導導彈的能力，對美國及盟友構成不斷增長的挑戰。米萊同意北韓對美國構成「真正的危險」，「他們對軍事能力的關注絲毫沒有減弱的迹象，並以犧牲他們最脆弱的公民，以及和朝鮮半島的和平作為代價」。

奧斯汀周三發出內部指令，要求採取多項行動抗衡中國。總統拜登（Joe Biden）2月宣佈成立針對中國的國防部專責小組，下令立即檢討美軍面對中國挑戰的戰略方針。奧斯汀根據小組的建議發出內部指令。國防部一份聲明指出，指令所要求採取的行動，能改善美軍「活化盟友夥伴網絡、加強震懾、加速發展新作戰概念的能力」。

路透社／美國參議院

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