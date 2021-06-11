七大工業國集團（G7）峯會今起一連三日在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行，各國領袖尋求團結應對國際議題的同時，亦有自己的盤算：

美國總統拜登

拜登上任後重新穩定與國際盟友的關係，提出合作方向，相信會趁此時機作出實際行動。他眼前有兩個考驗，一是要說服歐洲自己並非守舊復古派，二是抗衡中國在21世紀下的野心，總括而言是要展示民主制度的優勝之處。

拜登剛公佈美國圖解決全球疫苗分配不均的計劃，另希望G7設計西方版本的「一帶一路」，使美國更具實力與中國競爭。美國參議院以壓倒性票數通過2,500億美元撥款，在五年內發展創新科技，反映美國政界一致認為要與回應中國挑戰。

英國首相約翰遜

隨着美國前總統特朗普離開，分析指約翰遜正好趁此次峯會重新為G7注入動力並展現領導能力。

約翰遜有不同目標，如果他在會上成功確定落實，將可證明英國仍具地位。除了下年底前為全球人口接種疫苗，約翰遜亦計劃改革碳金融制度，增加女童教育撥款，降低利得稅，聯同民主國家對抗專制政權。

法國總統馬克龍

馬克龍明年大選面對極右政黨挑戰，在這場硬仗落敗會對歐洲政局及民主政治造成震盪。在封城令屆滿後，他到全國各地展現親民一面，爭取支持。

馬克龍亦不怕與英國就漁業問題、歐盟移民等問題針鋒相對。他亦將敦促各國加快將多出的疫苗捐給非洲，亦承諾分發疫苗予其他國家。馬克龍會前爭取白羅斯反對派領袖參與峯會失敗，但仍會在峯會提出討論如何應對白羅斯的「流氓行為」。

日本首相菅義偉

在前首相安倍晉三政府擔任內閣官房長官達七年，菅義偉的外交政策主軸依然圍繞保持印太地區自由開放，但他的政策重點似乎集中於國內。即使面對眾多抨擊，他仍會在G7峯會上，尋求各國支持如期舉辦東京奧運。

菅義偉也希望各國，就反擊中國指海警艦隻可在中國視為領海地方向外國船隻開火的問題作出承諾。

環保方面，日本去年十月承諾在2050年達至零碳排放，但煤炭仍佔發電能源的三分一，為全球第五大二氧化碳排放國。福島核災後，煤碳的消耗量更是不跌反升。

德國總理默克爾

今次將是秋季卸任的默克爾最後一次參與G7峯會，她支持興建北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道，並希望與美國就計劃達成共識。但美國認為與會令烏克蘭利益受損，俄羅斯更會得寸進尺。

隨着美國不再威脅制裁參與北溪2號計劃的德國企業，德國在烏克蘭問題上與美國同一立場，並支持歐盟就具戰略價值的礦石及原材料供應與美國合作。

加拿大總理杜魯多

杜魯多在峯會期間將與拜登會面，討論孟晚舟問題。分析指他可能爭取美國放棄對孟晚舟案窮追不捨，令兩名自2018年底遭中國拘留至今的加拿大公民斯帕沃（Michael Spavor）與康明凱（Michael Kovrig）可獲釋。

杜魯多在國內亦面對反對派炮轟指，在中國人權問題上立場太軟弱。

意大利總理德拉吉

曾任歐洲央行行長的德拉吉首次出席峯會，會優先處理包括敲定氣候共同聲明、向跨國公司徵更多稅、對抗疫情和減免受疫情打擊窮國債務等議程。

英國《衞報》／《泰晤士報》

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