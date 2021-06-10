一連三日的七國集團（G7）峯會今日揭幕，東道主英國首相約翰遜會前撰文，稱國際秩序被COVID-19疫情撼動，全球科技最先進的民主國家應負起責任，認為峯會是向世界展示開放、自由和民主價值的機會。

拜登首站訪駐英美軍

約翰遜形容世界需要今次峯會，疫情嚴重動搖國際秩序和團結，各國絕望地尋找個人防護裝備、藥物甚至乞討疫苗，在G7峯會上各國應將這些日子拋諸腦後，「現在是世界最偉大、技術最先進的民主國家承擔責任，並為全世界人接種疫苗的時刻，因在每個人都得到保護之前，無人能夠得到適當保護」。約翰遜稱制訂預防疾病大流行的全球條約，應對未來疫情，並將進一步加強G7政治和經濟聯繫，表達開放、自由、民主和自由貿易這些團結G7的價值觀。

首次展開外訪行程的美國總統拜登，前日飛抵英格蘭薩克福郡米爾登霍爾皇家空軍基地，向駐當地美軍及家屬發表演說（圖），闡述歐洲之行目的，「我們將表明美國回來了，世界民主國家正站在一起，處理最嚴峻挑戰，及影響我們未來最重要的議題。」

拜登又談及下周與俄羅斯總統普京的會面，稱美國不尋求與俄羅斯有衝突，期望兩國建立穩定及可預測的關係，但警告若俄羅斯政府從事傷害性行動，美國將以強力且有意義的方式回應。

拜登出席完G7峯會後會前往比利時，與歐盟和北約領袖會面，下周三會到瑞士與普京舉行峯會。

美聯社