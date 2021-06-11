澳洲東南部受寒潮影響，多地錄得低溫。悉尼周四錄得37年來最凍的一天，全日最高溫度只有10.3°C，新南威爾斯省部分地區下雪，該省及鄰近的維多利亞省多處有大雨及強風。消防部門周四單日接獲逾5,000宗報案，估計全澳洲20萬間房屋供電受阻。

這次寒潮是由極地冷空氣帶動，並擴展至澳洲東南部，且冷空氣移動緩慢，導致持續寒冷。悉尼市中心周四溫度較平均值低6°C，是1984年後最低，該省亦有山區錄得45厘米積雪，官員形容全省大量地區下雪的情況甚為少見。維多利亞省則下大雨，多處出現水浸，道路亦被阻塞。

農民：大雪提早兩個月到來

消防部門周四接獲5,000多宗報案，大部分涉及塌樹、家居受破壞等，不過網上亦有影片顯示一些兒童無懼寒冷開心玩雪。新南威爾斯省居民艾奇遜（Robert Atcheson）表示，他的農場已有10厘米積雪，透露以往當地一般8月才會下大雪，形容今年的雪來得特別早，他飼養的牲畜對下雪反應不一：「鴨子很喜歡雪，但雞會選擇返回室內」。

氣象當局估計澳洲溫度周五稍為回升，但仍低於平均值，新南威爾斯省大部分地點全日平均溫度仍在10°C以下，沿海地區則低於15°C。當局警告雪地將影響道路安全，呼籲駕駛人士小心。

英國《泰晤士報》/澳洲新聞網

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