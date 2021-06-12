根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.75億、死亡人數超過377萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,343萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.9萬。印度確診人數突破2,927萬，死亡人數超過36.3萬。巴西確診人數超過1,729萬，死亡人數超過48.4萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

英國周五新增確診8,125宗 2月底以來最多

英國周五新增確診8,125宗，是今年2月26日以來的最高數字，其中超過9成新確診是來自最初出現印度的delta變種病毒，此病毒比原先病毒株的傳染力增加約4成。英國原計劃本月21日放寬防疫限制，由於確診增加，放寬措施可能延後。首相約翰遜將於下周一公佈社交距離限制會否撤銷，他暗示放寬措施可能延至7月才實施。

歐洲藥物管理局局長：每個國家都必須得到疫苗

歐洲藥物管理局（EMA）局長庫克（Emer Cooke）說，所有國家都必須獲得疫苗，但這超出了EMA的能力範圍，因此他只可以個人身份說「我們需要確保全球各國都可取得疫苗，而非只限於有能力購買疫苗的國家」。正在英國舉行峯會的七大工業國集團(G7)領袖，預料將在會上承諾向貧窮國家捐出10億劑疫苗。

美聯社/法新社

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