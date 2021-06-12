七大工業國集團（G7）峯會由本月11日至13日於英國西南部康沃爾郡（Cornwall）舉行，並拍攝了大合照和出席宴會。英國身體語言專家斯坦頓（Darren Stanton）分析各人表現，特別提到約翰遜夫人西蒙斯，雖然她是首次出席重要外交場合，卻是在場各人當中神態最泰然自若的一位，不時展露微笑。

斯坦頓點評東道主英國首相約翰遜，指他擺出像經典美國影星尊榮（John Wayne）的姿勢，嘗試展示自己是眾人領導者，但有點生硬。有一幕約翰遜向前舉起雙手，斯坦頓形容這是展示勢力範圍的手勢，但馬克龍看到時，流露出似是在看戲的笑意。

或許受累脫歐後英歐之間仍有分歧未解，他跟法國總統馬克龍的交流亦不順暢。當迎接馬克龍夫婦時，約翰遜走上前似是想與對方擁抱，馬克龍卻無此意，雙腳仍然朝向前方，而非轉向約翰遜。

斯坦頓形容，跟約翰遜對比，美國總統拜登更能夠展現出領袖風範，「他伸出雙臂，雙手攤開，這是幾百年前士兵展示自己沒有武器的手勢，代表『開放和真誠』」。斯坦頓補充，拜登開放式的站姿面向前方，是想包容所有人。

斯坦頓看到兩張相片拍到拜登和馬克龍並肩走時，認為兩人關係有「張力」。他稱，一張相片拍到拜登和馬克龍互相把手放在對方背部，表面上是友好舉動，但同時可以是兩人正在展示權力。

加拿大總理杜魯多拍大合照時，雙腳分開。斯坦頓形容，這種站姿常見於俄羅斯總統普京和及美國前總統特朗普一類的領袖身上，亦是展現權力的姿勢，雙腳分開距離越闊，握有權力的感覺就越強。

英國《每日郵報》

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