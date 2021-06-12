（北美通訊）美國前總統特朗普曾嘲笑嚴重超支、延誤的加州高鐵項目是「災難」，但喜愛鐵路的現任總統拜登卻堅決支持；周四晚決定恢復特朗普任內所撤銷，對加州高鐵的9.29億元（美元，下同）的撥款。本身代表加州的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預告，民主黨政府將會為高鐵調撥更多資源。

根據和解協議，與訟各方，加州高速鐵路局和美國交通部，同意在三天內恢復撥款。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，資金恢復將可以令加州更快建成高鐵。佩洛西則形容拜登政府重新向加州高鐵投入10億元資金是好消息。她並同時指出，民主黨也正就相關法案取得進展，將可以為城際鐵路和高鐵提供強大資金支援。

不過，同屬民主黨的加州財政部長馬世雲（Fiona Ma）指出，奧巴馬政府已先後於2009年和2010年，為加州高鐵預撥105億元，但美國至今仍未有高鐵運行。她預告，如果在未來10年，再不斷投入幾十億元，而最終也沒有任何路線運行，將顯示美國高鐵之死。「在沒有看到任何實際結果下，公眾根本不可能繼續支持這樣的項目。」

加州高鐵是全美第一項高鐵項目，但工程不斷出現延誤，成本也不斷遞增，部份路線要取消。根據2004年的預計，三藩市到洛杉磯的主線造價是330億元，但2019年預計增至803億元，而且要延誤18個月，至2031年底完工。聯邦政府當初預計注資120億至180億。但特朗普政府於2019年2月宣佈取消9.29億元撥款，並尋求加州歸還25億元資金。紐森認為是「政治報復」，向聯邦政府提出訴訟。拜登年初上台後，3月開始與加州展開和解談判，最終達成協議。

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