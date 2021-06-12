美國50個大都會都出現租金中位數低於按揭成本現象。 資料圖片
（北美通訊）租抑或買？不同的人有不同的考慮因素，但選擇大多和金錢有關。美國樓價飛升，令很多想上車的人卻步；但相反地，租金卻一直下跌，大城市猶為明顯。有調查發現，美國50個大都會，都出現租金低於按揭還款額，當中以紐約的差距最大，為每月1,363元（美元，下同）。
租樓不用成樓奴，也毋須預備巨額首期，但隨時有機會被業主收樓迫遷。買樓可作長期投資，且有稅務優惠，但樓價高企，要上車並不容易。無論是喜歡租還是買，總有不同的考量。LendingTree最近一項研究，或許有助公眾更易作出抉擇。
LendingTree使用人口普查局（Census Bureau）的數據，比較了美國50個大都會的租金中位數和樓按成本，發現全數租金較低。當中最大差額的是紐約市，租金中位數是1,439元，但償還按揭中位數卻要2,802元，差額達到1,363元，幾乎是租金中位數的一倍。其次是加州的三藩市、聖荷西和洛杉磯，差額都過千元。加州的聖地牙哥和首府薩克拉門托（Sacramento）都躋身十大。
租金中位數
按揭成本中位數
差額
紐約
$1,439
$2,802
$1,363
三藩市
$1,905
$3,088
$1,183
聖荷西
$2,249
$3,347
$1,098
洛杉磯
$1,545
$2,581
$1,036
波士頓
$1,475
$2,427
$952
普羅維登斯，羅德島
$968
$1,894
$926
聖地牙哥
$1,658
$2,578
$920
哈特福，康涅狄格州
$1,116
$1,969
$853
薩克拉門托
$1,290
$2,063
$773
芝加哥
$1,122
$1,888
$766
差額最小的10個大都會中，除孟菲斯的401元外，其餘9個都少於400元。最小的是佛羅里達州的奧蘭多，為298元。第二小的是同樣來自佛州的坦帕（Tampa），為343元。
租金中位數
按揭成本中位數
差額
孟菲斯
$930
$1,331
$401
鳳凰城
$1,124
$1,514
$390
納什維爾
$1,073
$1,462
$389
阿特蘭大
$1,156
$1,544
$388
拉斯維加斯
$1,132
$1,517
$385
夏洛特，北卡州
$1,030
$1,398
$368
傑克遜維爾，佛州
$1,093
$1,461
$368
印第安纳波利斯
$916
$1,280
$364
坦帕
$1,115
$1,458
$343
奧蘭多
$1,210
$1,508
$298
分析指出，由於大城市的房屋空置率高，業主為求租出，都紛紛減租或提供優惠，故租金一直下跌。雖然租金開始出現回升迹，但現在仍然不失是簽訂租約的好時機。
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