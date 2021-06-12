（北美通訊）租抑或買？不同的人有不同的考慮因素，但選擇大多和金錢有關。美國樓價飛升，令很多想上車的人卻步；但相反地，租金卻一直下跌，大城市猶為明顯。有調查發現，美國50個大都會，都出現租金低於按揭還款額，當中以紐約的差距最大，為每月1,363元（美元，下同）。

租樓不用成樓奴，也毋須預備巨額首期，但隨時有機會被業主收樓迫遷。買樓可作長期投資，且有稅務優惠，但樓價高企，要上車並不容易。無論是喜歡租還是買，總有不同的考量。LendingTree最近一項研究，或許有助公眾更易作出抉擇。

LendingTree使用人口普查局（Census Bureau）的數據，比較了美國50個大都會的租金中位數和樓按成本，發現全數租金較低。當中最大差額的是紐約市，租金中位數是1,439元，但償還按揭中位數卻要2,802元，差額達到1,363元，幾乎是租金中位數的一倍。其次是加州的三藩市、聖荷西和洛杉磯，差額都過千元。加州的聖地牙哥和首府薩克拉門托（Sacramento）都躋身十大。

租金中位數 按揭成本中位數 差額 紐約 $1,439 $2,802 $1,363 三藩市 $1,905 $3,088 $1,183 聖荷西 $2,249 $3,347 $1,098 洛杉磯 $1,545 $2,581 $1,036 波士頓 $1,475 $2,427 $952 普羅維登斯，羅德島 $968 $1,894 $926 聖地牙哥 $1,658 $2,578 $920 哈特福，康涅狄格州 $1,116 $1,969 $853 薩克拉門托 $1,290 $2,063 $773 芝加哥 $1,122 $1,888 $766

差額最小的10個大都會中，除孟菲斯的401元外，其餘9個都少於400元。最小的是佛羅里達州的奧蘭多，為298元。第二小的是同樣來自佛州的坦帕（Tampa），為343元。

租金中位數 按揭成本中位數 差額 孟菲斯 $930 $1,331 $401 鳳凰城 $1,124 $1,514 $390 納什維爾 $1,073 $1,462 $389 阿特蘭大 $1,156 $1,544 $388 拉斯維加斯 $1,132 $1,517 $385 夏洛特，北卡州 $1,030 $1,398 $368 傑克遜維爾，佛州 $1,093 $1,461 $368 印第安纳波利斯 $916 $1,280 $364 坦帕 $1,115 $1,458 $343 奧蘭多 $1,210 $1,508 $298

分析指出，由於大城市的房屋空置率高，業主為求租出，都紛紛減租或提供優惠，故租金一直下跌。雖然租金開始出現回升迹，但現在仍然不失是簽訂租約的好時機。

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