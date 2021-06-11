美國司法部的內部監管部門，周五對前總統特朗普政府秘密拿取至少兩名民主黨眾議員電話通訊記錄的指控展開調查。民主黨人形容這種濫權行為令人震驚。

司法部監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）是在副司法部長莫納科（Lisa Monaco）周五提出要求後不久，宣佈作出調查。霍羅威茨表示將調查蘋果公司交出資料是否符合司法部政策，以及「任何使用(資料)或調查是否基於不恰當考量」。

民主黨議員希夫（Adam Schiff）和斯沃韋爾（Eric Swalwell）最近獲蘋果公司告知，在2017-2021年特朗普追查其競選團隊涉與俄羅斯勾結資料一再外洩的事件期間，司法部曾下令蘋果公司交出他們及其家人的電話通訊記錄，其中一人更是小孩。

希夫在聲明中形容這是「一名腐敗總統把執法機關變成武器的事例…把司法部政治化及攻擊法治，是前總統對我國民主的最危險攻擊」。

參議院領袖揚言會發出傳票，傳召負責監視行動的前司法部長塞申斯(Jeff Sessions)和巴爾（Bill Barr）出席作供。多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和參院司法委員會主席德賓（Dick Durbin）形容這是赤裸裸的濫權和打擊權力分立制度。

司法部較早時亦公佈，在前總統特朗普任內的2017年，當局曾秘密取得四名《紐約時報》記者的電話通訊記錄，為期約4個月，以圖調查《紐時》的消息來源身份，是繼美國有線新聞網絡（CNN）及《華盛頓郵報》後，一個月內第三間新聞機構被揭發曾遭聯邦當局秘密獲取記者的通話記錄。

美聯社/法新社/《蘋果》資料室

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