美國眾議院周五提出五項法案，擬大幅加強管制、甚至分拆Facebook和Google等科網巨擘，削弱它們壟斷市場的能力。

眾院司法委員會的反壟斷小組經15個月調查後，指出fb、Google、亞馬遜和蘋果公司有收取過量費用、提出苛刻的合約條款和抽取重要的用家數據等行為，濫用市場力量，遂提出立法管制。法案中最辣的一項，相信是規定營運平台的子公司與其他企業之間如存在競爭，就不能讓該子公司在自己的平台上運作，意味科企或要出售這些子公司。

議員還提出禁止平台向自己的產品和服務給予優惠待遇、阻止平台藉併購活動打擊競爭對手、允許用家隨意將自己的數據轉移到其他平台、以及給予聯邦貿易委員會等監管部門更多能力。各項內容被指是1998年微軟壟斷案以來，政界試圖改變科企最強硬的行動。

法案得到民主、共和兩黨議員支持。提案的反壟斷小組的民主黨議員西西林表示，不受規管的科技界壟斷企業在經濟有過大力量，法案是為了創造公平的競爭環境。代表多間主要科技公司的電腦與通訊產業協會則批評，法案破壞美國經濟的市場導向原則，警告會打擊用家享受免費數碼服務的能力。

美聯社／路透社／法新社

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