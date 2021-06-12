美國新聞界大獎普立茲獎（The Pulitzer Prizes）的評審委員會向拍下非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死片段的18歲青年，作特別表揚。

評審委員會指獲獎的弗雷澤(Darnella Frazier)「勇敢地紀錄弗洛伊德被謀殺過程，此影片引發全球對警暴抗議，凸顯公民在記者追求真相與公義中的關鍵角色」。

前白人警員喬文（Derek Chauvin）被控謀殺的審訊中，弗雷澤也是主要證人。喬文今年4月被裁定謀殺罪名成立。弗雷澤拍得的影片，可見到喬文跪在弗洛伊德頸部超過9分鐘，途人一再要求他停止，而弗洛伊德亦不斷表示無法呼吸，最後失去知覺。

明尼阿波利斯的《明星論壇報》(Star Tribune)因採訪弗洛伊德之死及事件迴響而獲突發新聞類別普立茲獎。《紐約時報》因「勇敢、有洞見和廣泛地」報道新冠疫情而獲最高榮譽的公共服務獎。網上新聞平台BuzzFeed因報道中國設立大規模穆斯林禁閉營而在國際新聞類別獲頒首個普立茲獎。

美國雜誌《大西洋》(The Atlantic)記者Ed Yong因對COVID-19疫情作一系列清晰明確報道而獲解釋性報道獎，路透社因報道有限豁免權原則而在同一類獲獎。美聯社則獲突發圖片獎。

普立茲獎在1917年設立，每年頒發一次，由美國哥倫比亞大學負責評審，獲獎者不論國籍，但報道一定要在美國周報或日報發表。

法新社/《蘋果》資料室

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