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中美角力｜史墨客受訪批評國安法 外交部駐港公署：強烈譴責和堅決反對

1小時前
資料圖片
(蘋果日報)

美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）接受路透社訪問，批評國安法營造「脅迫氣氛」，威脅香港的自由及作為國際商業中心的地位。外交部駐港公署發言人表示強烈譴責和堅決反對，但未有直接點名史墨客，只稱美國駐港官員，形容有關訪問內容顛倒黑白、污衊國安法、唱衰香港發展前景、背離領事官員身份和職責。

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中新社引述未公佈姓名的外交部駐港公署發言人表示，國安法撥亂反正、正本清源，填補了香港維護國家安全漏洞。發言人又反指美國雙重標準及抱有意識形態偏見，展現霸權嘴臉，形容美國自己擁有全球最密不透風、適用於包括海外領地在內的國安法律，卻反過頭來詆毀及阻撓中方實施香港國安法。

發言人強調，中方一直為外國駐港領事機構依法履職提供必要協助和支持，也要求外國駐港領事機構必須尊重、遵守香港國安法，以及包括《維也納領事關係公約》在內的國際法和國際關係基本準則，不得打著「言論自由」的幌子乾涉中國內政和香港事務，不得從事任何危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動。

發言人又表示，香港美國商會今年一項調查顯示，77%的受訪者認為香港的生活品質良好。但翻查資料，該項調查顯示，超過42%香港美國商會會員正計劃或考慮離開香港，當中62%表示主因是對國安法感不安。至於發言人引述的77%數字，實為打算留港會員當中的77%。

中新社／蘋果資料室

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史墨客中美關係外交部駐港公署
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