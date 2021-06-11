美國第一夫人吉爾與英國首相約翰遜伉儷會面時，身穿印有「LOVE」字樣的黑色外套，被指有意暗諷前第一夫人梅拉尼婭。

在總統拜登兩年前開始競選活動時，吉爾已穿過同一件外套。她解釋其衣着時指：「我們從美國帶來愛。今次是全球性的會議，而我們正為全球帶來團結。這是現時最需要的東西。」外媒解讀，她是有意針對梅拉尼婭在2018年，到訪難民兒童拘留中心時穿着的「我真的不在乎，你呢？」（I really don’t care, do you?）外套。

兩國領袖互送禮物，約翰遜為向「黑人的命也是命」（BLM）社會運動致敬，特意向拜登送上一幅19世紀美國廢奴運動領袖道格拉斯壁畫的照片。壁畫的真身位於蘇格蘭愛丁堡，照片則由擁有英美雙重國籍的海頓所拍攝。

道格拉斯當年為了逃避奴隸制度而離開美國，其後成為奔走於英國與愛爾蘭的廢奴領袖，拜登具有愛爾蘭血統。拜登去年發表有關種族議題的演說中，亦曾提到道格拉斯。

拜登贈約翰遜單車及頭盔

另一方面，拜登亦貼心地為喜愛踩單車的約翰遜，送上美國製造的單車及人手製作的頭盔，亦向約翰遜的妻子送上頸巾及手袋。

約翰遜除了送禮物，亦為拜登大灑金錢。英媒引述消息指，為了安置拜登的「空軍一號」及其他美國軍機，英政府豪花1,300萬英鎊（約1.43億港元），用作延長紐基機場跑道。

路透社/美聯社/英國《泰晤士報》