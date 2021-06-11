過去4年美國前總統特朗普在任期間，G7峯會往往變成美國與盟友矛盾爆發的場合，新任總統拜登上場後的首次G7峯會前，氣氛則偏向和諧，亦強調團結。然而美國有線新聞網絡（CNN）分析指，儘管拜登以至東道主英揆約翰遜都試圖「做個好孩子」，但西方國家面對疫情，以至中國、俄羅斯及伊朗的威脅，峯會的平和表象勢難掩蓋國際局勢的暗潮洶湧。

G7成員國具備相近價值觀，各國在峯會正式開始前已就多項議題達成共識。早在拜登上任後不久，G7領袖已召開視像峯會，同意合作分配疫苗，並在氣候變化和生物多樣性議題上合作；上周G7成員國在財長級會議上，同意推行15%的全球最低企業稅率，打擊跨國企業避稅，反映G7已走出特朗普執政時彼此不和，甚至連聯合公報也無法達成的境況。

成員國各有盤算

與此同時各國亦有各自特別重視的議題，例如英國希望在脫歐後推動「環球英國」（Global Britain）議題，把英國推向全球，尤其是與美國維持特殊關係，並要在脫歐議題尋求美國支持。法國就希望盟友支持它在西非的活動；意大利關注地中海難民和利比亞局勢；日本重視中國威脅，並努力爭取盟國一致支持舉辦東京奧運，預料各國將在會上各自提出關注。

然而除此以外，國際環境的變化亦使G7領袖不得不抖擻精神。其中白羅斯上月迫降飛越該國領空的民航客機捉拿反對派記者，事後在國際抗議聲中只繼續尋求俄羅斯總統普京支持，而俄羅斯本身亦被指是美國輸油管遭黑客入侵及勒索贖金事件中，黑客架設伺服器的地點。

中東局勢也是西方無法忽略的難題。除了暫時平靜下來的以巴衝突，伊朗核協議談判遲遲無法重新展開，德黑蘭近期甚至拒絕再向國際原子能機構（IAEA）提交核設施內部照片。另外拜登早前宣佈美軍將在「911」二十周年以前全面撤出阿富汗，亦增加當地爆發衝突的風險。

美勢邀盟友向中國問責

對美國而言更大的問題是中國。近期台海緊張局勢持續，中國多次派軍機侵擾台方空域，在南海亦變得越來越具擴張性。除了美國以外，英國和日本顯然亦關注中國威脅，英國亦邀請印度、南韓、澳洲3個印太盟友以非成員國身份參與G7峯會。

CNN指，拜登期望尋求各國共識，讓中國對其侵犯人權等行為負責任，預計他亦會回應俄羅斯總統普京日益專制的管治作風，各國亦會繼續關注疫情發展。分析形容峯會場內仍有很多緊張的議題，衝擊本來的「和藹」氣氛。

美國有線新聞網絡

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