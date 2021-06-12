日前被外界發現暴瘦、惹來健康憂慮之際，北韓領袖金正恩周五主持勞動黨中央軍事委員會第二次擴大會議，重點談到人民軍需要增強軍事力量，但未披露目前有何軍事計劃。

北韓官媒朝中社報道，會議提到朝鮮半島局勢「最近急速轉變」，金正恩要求軍隊堅定捍衛國家主權和安全，執行黨的軍隊建設路線和方針，徹底保持高度動員狀態。

金正恩亦提出多項「重要工作」，以「整體國防政策新方向」，唯未有透露任何軍事計劃詳情。會上亦公佈了一些軍官任免及調職的人事安排等，本月下旬預定會舉行勞動黨中央委員會全體會議。

疫情下對政權忠誠大於一切

另外，北韓更為強調要對政權忠誠，防範南韓文化流入侵。金正恩早前直斥南韓的K-pop文化是「惡性癌症」，威脅北韓政權，令北韓變成可能倒塌的危牆。

北韓去年底頒令規定青年的言行、髮型及服飾。北韓當局亦訂下嚴重罰則，任何人被揭發觀看或藏有南韓娛樂，均被被判15年勞改；凡以「南韓風格說話、書寫或唱歌」，會被判兩年勞改。今年四月底一名男子就因非法銷售載有南韓電影、電視劇和音樂的USB而被公開槍決。

路透社／英國《太陽報》／蘋果資料室

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