英國劍橋公爵夫人凱蒂素來熱愛為3名子女拍照，她最近與相片展的參加者通電話，談及為子女拍照的感受，她笑稱子女不時埋怨自己「別再不斷拍照」。

在疫情下，凱蒂與英國國家肖像館（National Portrait Gallery）合作，推出「Hold Still」虛擬照片展，邀請公眾拍下抗疫生活日常。凱蒂最近與參加者愛德華茲（Poppy Edwards）及其母親切奇（Ceri）通電話。愛德華茲的作品名為「爸爸要注意安全」（Be Safe Daddy），她的父親馬克（Mark）是一名救護員，這張黑白照呈現愛德華茲在父親外出工作前，上前擁抱他的一刻。

電話錄音周四上載到凱蒂的YouTube頻道，當談及替家人拍攝時，便引起了雙方共鳴。凱蒂說：「就像我，所有人都說：『媽媽，請別拍照了。』」切奇也認同道：「我明白，但我喜歡這樣，我喜歡回望，我認為當你有孩子，時間好像真的過得很快，這對我來說是一件可愛的事情，你回頭看孩子們成長了多少。」

凱蒂經常親自操刀為3名子女拍照，尤其是他們的生日和一家人的重要日子，例如女兒夏洛特公主上月6歲生日、幼子路易王子4月3歲生日時，凱蒂皆負責拍下生日照。

凱蒂在聖安德魯斯大學修讀藝術史，其間已開始攝影，在2007年曾為著名攝影師莫理森（Alistair Morrison）舉辦攝影展。報道指，她曾謙虛表示︰「我只是業餘攝影師，我一邊攝影一邊學習，但主要花時間拍攝我的孩子，因為他們常常在我附近，而我們一起完成這事，感覺很好。」

英國《每日郵報》/《每日鏡報》

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