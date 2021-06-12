互聯網再次傳出大規模資料外洩事件，網絡保安公司NordLocker發現，有黑客利用間諜軟件，在2018至2020年間入侵325萬部使用Windows系統的電腦，取得最少2,600萬組在亞馬遜、eBay、蘋果公司、Netflix、facebook等網站的登入資料，亦有網上付款資料被盜，估計被盜數據的檔案總容量達1.2TB。

NordLocker的報告指出，黑客利用電郵、盜版軟件及遊戲，向電腦植入惡意軟件，此後可把用戶上網的行為一覽無遺及截圖，以至獲取他們在所有網站的登入資訊。

NordLocker估計2018至2020年間有2,600萬組登入資料被盜，涉及網站包括Paypal、eBay、Twitter、Instagram、Netflix、Steam、Twitch等，另有20億組Cookies、660萬個檔案被盜取，包括100萬張圖片和65萬份文件和PDF檔。

利用盜版Photoshop等傳播間諜軟件

現階段未知黑客有否真正使用盜取得來的登入資料，亦未能證實感染惡意軟件的電腦由何人擁有，但指黑客有在盜版的Adobe Photoshop 2018加入惡意軟件，另有數個遊戲亦出現同樣情況。NordLocker建議網民可自行到坊間網站，檢查其電郵賬戶是否涉及資料外洩事件，又強調沒有購買被盜的資料。

近期網絡攻擊及黑客事件不斷，其中美國輸油管營運商殖民管道（Colonial Pipeline）的電腦系統上月遭入侵，一度導致美東多條輸油管癱瘓，殖民管道最終支付440萬美元（約3,432萬港元）贖金。電子遊戲開發商藝電（EA）周四亦證實，旗下多款遊戲的原始碼被盜取。

英國《每日郵報》

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