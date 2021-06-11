（北美通訊）跨省到曼尼托巴（Manitoba）進行多場反對疫情限聚措施集會的人民黨黨魁貝尼耶（Maxime Bernier），在集會現場被捕。曼省皇家騎警表示，貝尼耶被控違反《公共衞生法》的規定，在公共場所集會，以及進入曼尼托巴後未有按規定自我隔離。

事發於周五下午，貝尼耶剛結束在聖皮埃爾-喬利斯 (St-Pierre-Jolys）的集會。人民黨上傳Twitter的短片顯示，貝尼耶已經坐上車，但被皇家騎警要求下車，並戴上手銬，再推他坐上警車的後座。

在現場目擊事件的加拿大廣播電台記者Laïssa Pamou表示，貝尼耶當時正打算前往附近的聖馬洛（St. Malo）進行另一場集會。而他在被捕前的訪問中透露，剛於當天上午，在附近的城鎮尼弗維爾（Niverville）收過皇家騎警的告票，指他違反公共衞生令。他未有說被罰多少錢，但他打算反抗。

曼省皇家騎警發言人證實，貝尼耶被捕前曾收過告票。「皇家騎警有責任執行曼尼托巴的法律，當中包括《公共衞生法》。貝尼耶已經收到告票，清楚知道自己做法違反公共衞生令，但他繼續犯下同樣罪行，因此將他拘捕。」

曼尼托巴司法部發言人表示，一名「魁北克人」因為不遵守公共衞生令，參加尼弗維爾和聖皮埃爾-喬利斯的集會被捕。發言人指，拘捕行動是為了「防止他進一步犯法」。司法部又感謝皇家騎警執法，在這關鍵時刻確保曼尼托巴人的安全；也同時提醒了曼尼托巴人，警方會調查所有大型集會。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）