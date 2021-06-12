美國西南部旱情嚴重，由胡佛大壩攔截科羅拉多河水所形成的全國最大水庫米德湖（Lake Mead）周四水位大跌，打破最低水位紀錄。

米德湖周四早上的水位跌至高於海平面327米（1,071.6尺），打破1930年代以來的最低水位紀錄，比聯邦政府宣稱缺水的水位低大約1.2米（4尺），恐觸發聯邦政府削減對亞利桑那州、內華達州和墨西哥州的供水。美國墾務局發言人亞倫（Patti Aaron）指：「人們肯定擔心，我們期望水庫（水位）持續下降至11 月，然後它應該會開始反彈。」

美國在1930年代於內華達州與亞利桑那州交界處築胡佛水壩，因而形成人工湖，米德湖位於拉斯維加斯以東約48公里（30英里），是美國最大人工湖。

米德湖是超過2,000萬人的主要供水來源，包括大城市洛杉磯及拉斯維加斯的居民，但水位自2000年起一直下跌，近年乾旱越來越嚴重，科學家認為是氣候變化所致。

美國西南部數個州分近數周面臨乾旱，令農業受破壞。在加州，由於聖克拉拉縣對居民實施強制限水，三藩市灣區周三有近200萬人處於缺水緊急狀態。上月加州州長紐森（Gavin Newsom）向該州 58 個縣中的 41 個縣發佈了乾旱緊急聲明，授權該州有更大權力控制水資源。

因應旱情，拉斯維加斯已禁止市內灌溉「非功能性草皮」，如道路兩旁的植物；而猶他州州長考克斯（Spencer Cox）甚至呼籲民眾一起祈雨。

英國廣播公司／英國《每日郵報》

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