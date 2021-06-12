美國總統拜登近日對華動作頻頻，擴大涉及中國解放軍的中資企業投資禁令至59間中資企業，其後又下令再次審視TikTok對美國國家安全的威脅。《華爾街日報》指出，拜登的種種措施反映其對華方針承襲前總統特朗普，只是以不同手法執行。學者形容拜登的做法更專業、更能應對法律挑戰，華府官員又重申北京不應懷疑美國對台灣的承諾。

華府內部在拜登上任後，曾討論應如何應對中國，拜登政府亦要處理貿易戰等多項對華議題。據報白宮的對華方針現時有三大支柱，分別是鞏固美國民主和經濟、重建在特朗普時期被破壞的盟友關係，以及界定與中國在何等領域可合作，當中又以最後一項最關鍵。

美國貿易代表戴琪和財長耶倫較早前與中國副總理劉鶴通電話，是拜登上任後首次，華府官員透露美方關注脅迫式的貿易行為，形容美中合作空間「或較預計中更小」。

拜登政府需處理的另一項主要議題是台灣，有別於特朗普時期，拜登政府更積極與台灣展開貿易談判，至今未排除雙方簽署貿易協定。華府官員形容這反映美國正向北京發出清晰訊息，就是「不要質疑美國對台灣的承諾」。

《華爾街日報》引述一名華府高層官員指，拜登政府認同特朗普任內部分舉措有其必要，但指特朗普的做法有時不合理，亦無法擴展至與盟友合作的層面。

學者：拜登政府「蕭規曹隨」仍欠目標

智庫「美國企業研究所」（AEI）常駐學者史劍道（Derek Scissors）指出，拜登的對華舉措比特朗普更專業，例如在擴大對中國企業的投資禁令一事上，將使美國政府更能應對法律挑戰，但形容拜登政府仍停留在蕭規曹隨的層面，「他們自己的工作仍然欠缺目標」。

部分學者則對美國的舉措有保留，布魯金斯學會中國問題專家杜大偉（David Dollar）形容，孤立中國在世界不會成功，甚至屬自招失敗的戰略，促請美國多與中國合作。歐亞集團中國問題分析師夏洛克（Allison Sherlock）則稱，拜登的對華政策能否改變中國立場仍成疑，稱中國正越來越強硬和有自信，使美中兩國難以在人權和安全議題有意義地接觸，拜登政府只能期望在經濟和氣候變化等雙方持共同利益的議題上與中國磋商。

美國《華爾街日報》/中央社

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