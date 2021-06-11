【新增女皇酒會】一連三天的七大工業國集團（G7）峯會周五在英國康沃爾郡（Cornwall）海濱卡比斯灣（Carbis Bay）召開，知情人士指出，G7領袖在首日會議上大致同意需維持財政刺激以支持經濟發展，並相信應具備長期政策以確保未來政府財政健全。

英女皇黃昏在全球最大室內雨林伊甸園(Eden Project)設酒會，款待七國領袖，皇儲查理斯及其夫人卡米拉（Camilla）以及威廉王子及夫人凱蒂亦有出席，皇室成員與各國領袖談笑甚歡。這是威廉與凱蒂首次出席G7會議場合。

在會議舉行前，英國首相約翰遜先在卡比斯灣一個俯瞰沙灘幼沙的木台階上，歡迎七大工業國集團(G7)其他領袖，為G7峯會揭開序幕。這是新冠疫情爆發以來，七個最富庶民主國家的領袖首次聚會，他們互碰手肘示好，代替以往的握手禮。

在英國西南部灰色的天空下，各國領袖先在台階上拍下傳統大合照，然後便直接到卡比斯灣酒店展開題為「COVID-19疫後重建更好」的討論。預料他們將承諾捐贈至少10億劑疫苗給較貧窮國家，其中美國總統拜登已承諾美國會捐出5億劑，而約翰遜則宣佈英國會捐出1億劑疫苗。

七國領袖期望峯會將為全球經濟注入動力。儘管天色灰暗，他們拍完大合照步往會場時，都表現得像剛砌完沙堡的小孩那麼開心。約翰遜一馬當先領頭而行，而法國總統馬克龍與拜登則輕搭對方後背並肩而行，兩人熱烈地交談，但聽不到他們說甚麼。

在周五的會談中，他們將正式同意向跨國企業徵收至少15%全球稅，阻止企業的避稅行為。拜登政府一直倡議全球最低徵稅以資助基建及取代歐洲部份國家主要針對美國科技巨企的數碼服務稅，因此可說是拜登的勝利。

對約翰遜來說，兩年來首次舉行的G7峯會，讓他有機會展示脫歐後的「全球英國」(Global Britain)願景，以一個中型國家，肩負國際問題調解者的超大角色。

峯會也提供機會強調美英聯盟，兩國聯盟一般被稱為「特殊關係」，但約翰遜選擇稱之為「堅不可摧關係」。

氣候變化亦是今次峯會的議題，數以百計示威者聚集在康沃爾郡，呼籲各國領袖採取行動應對氣候變化。部份示威標語寫著「G7淹沒承諾」及「要行動而非空言」。

美聯社/路透社/中央社

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