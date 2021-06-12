美國前總統特朗普表示，早前接到出版社聯絡，計劃出版他的總統回憶錄，但特朗普已經推掉了兩個出版建議。他表示，此刻正在「做大事」，不是合適時機寫書。同一時間，特朗普仍在發展其社交平台。

前副總統彭斯決定跟出版社西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）合作推出回憶錄，可望獲得數以百萬美元計的回報。有特朗普前顧問便表示，特朗普對此十分不滿，認為彭斯只是副手，應該在自己出書後才到版彭斯推出回憶錄。

特朗普周五發聲明：「我推掉了兩個出書洽談，是來自最不可能的出版社。我目前並不想處理這種事。無論如何，我正在努力地寫，當時機來臨，你們便會看到這本『書中之書』。事實上，我目前正在進行一個更大的計劃。」但特朗普並未披露其大事，究竟是甚麼。

奧巴馬憑回憶錄勁賺逾$5億

總統推出回憶錄一向都可帶來巨額預付酬金，專欄邀請更多不勝數。前總統奧巴馬（Barack Obama）及夫人米歇爾（Michelle Obama）據指就出版回憶錄，合共收取超過6,500萬美元（約5億港元）酬金。因此外界相信，特朗普日後都會出版回憶錄。

不過，出版界對於替特朗普推出回憶錄，都會特別小心，避免被外界指摘合理化其任內具爭議的事件。即使是本身爭議較少的彭斯，西蒙與舒斯特宣佈替他出版回憶錄時，也曾經遭到員工公開聯署反對。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）