伊朗海軍罕有派出兩艘軍艦遠海航行在大西洋游弋。伊朗國營傳媒的報道未有交代軍艦前往的目的地，美國傳媒引述華府官員指，軍艦是前往委內瑞拉。

獲俄羅斯提供「間諜」衞星

兩艘新建伊朗軍艦包括驅逐艦「砂罕號」（Sahand）及情報收集艦「馬克蘭號」（Makran），上月10日離開南部阿巴斯港，目前已駛至北大西洋。伊朗海軍少將薩亞里（Habibra Sayari）在國營電視台講解航行目的，是要證明在海域和大西洋天氣等不利條件下的持久航行能力，並指軍艦執行任務期間，不會停靠任何國家港口。

美國國務院發言人拒絕揣測軍艦運載甚麼，僅稱伊朗轉運武器或以其他方式違反國際守則，美方會以制裁等合理手段回應，阻止伊朗向暴力集團提供武器。

另一方面，俄羅斯據報正準備向伊朗提供先進衞星，預料幾個月內成事，美國和中東官員擔心德黑蘭將擁有前所未有的間諜能力，追蹤中東及其他地區的潛在軍事目標，包括波斯灣煉油廠、以色列軍事基地，甚至駐伊拉克的美軍設施。

此外，華府前日稱，移除針對三名伊朗前官員及兩間涉與伊朗交易石油化工產品企業的制裁，稱行動與伊朗核談判無關，但就制裁一個也門組織，指與伊朗革命衞隊合作。分析認為，伊朗下周的總統選舉可能由一個極端保守人士上台，但不會影響伊朗核協議談判。

美聯社/美國《華盛頓郵報》