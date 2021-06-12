美國總統拜登下周將在瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京會面。普京周五接受美國全國廣播公司（NBC）專訪，坦言美國與俄羅斯的關係正處於近年低谷，但稱他能與拜登合作。普京亦否認暗殺國內異見人士，又稱干犯謀殺特務案件的人士不少已身在牢獄。

普京表示，自出任總統以來，他一直遭受各方攻擊，對此已不感陌生，又指拜登形容他為「殺人犯」的說法只是「荷李活電影般的橋段」。

當回應記者要求評價拜登和前總統特朗普，普京形容特朗普的人生多姿多彩，是一個非凡的人，「你們或許喜歡他、或許不喜歡，但他並非來自政治建制，過往也沒有從政」。至於拜登，普京稱他跟特朗普很不同，原因是拜登以政治為畢生事業，又指特朗普和拜登各有優點和缺點，但相信他們不會以美國總統的身份衝動行事。

拜登目前正在英國出席七大工業國集團（G7）峯會，他早前表示美國無意與俄羅斯衝突，希望與俄羅斯建立穩定關係，但若俄羅斯政府從事「有害活動」，美國亦會以堅定方式回應。拜登又對他會見普京時將提出的訊息大賣關子，稱屆時外界便會知道。

否認向伊朗提供衞星 斥報道「垃圾」

《華盛頓郵報》日前報道，俄羅斯向伊朗提供「老人星五號」（Kanopus-V）衞星系統，有助伊朗政府追蹤區內特定目標，例如仍然身在伊拉克的美軍。因此外界質疑，俄羅斯此舉是在美俄峯會前夕向拜登作出挑戰。

不過，普京否認報道，形容是假新聞，稱對供應衞星的傳聞全不知情，更指炒作傳聞的人或許知情更多，「這就是無稽、垃圾」。

NBC將在美國時間周一傍晚播出普京的足本訪問。

美國全國廣播公司/英國天空新聞/英國《泰晤士報》

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