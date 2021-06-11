【峯會開幕】

七大集團（G7）峯會昨展開，首天會議將圍繞疫情及疫後重建。東道主英國首相約翰遜前天表示，G7將承諾未來一年捐出10億劑COVID-19疫苗。然而在一遍齊心抗疫的氣氛之中，數據顯示今年全球錄得的死亡人數，已超越2020年全年，反映疫苗分佈不均令疫情在全球不平衡地傳播的情況更嚴重，G7的10億劑疫苗仍遠未夠扭轉全球疫情。

美國《華爾街日報》根據美國約翰斯霍普金斯大學數據，截至前天，今年累計死於COVID-19人數已超越2020年全年數字，未夠半年時間已錄得逾188萬死亡個案。而且疫情分佈有所轉變，去年底時歐洲及北美每日新增確診個案佔全球73%，每日死亡個案佔72%；如今南美、亞洲及非洲每日新增確診個案佔全球逾80%，每日死亡個案佔四分之三。

非接種率2% 亞洲僅逾6%

《華爾街日報》分析，較貧窮國家通常受疫情衝擊的時間較後，疫苗分佈不均亦令各地疫情發展差異擴大。現時在非洲已接種疫苗人口只佔2%，在亞洲則僅僅逾6%，相對來說，歐盟逾40%及美國逾半人口已接種疫苗。

人民疫苗聯盟的數據更顯示，在舉行G7峯會的康沃爾，已接種疫苗的人就較22個最貧窮的非洲國家總數還要多。英國人接種疫苗的數量，是整個非洲大陸的兩倍。截至5月，G7國家有42%人口已接種最少一劑疫苗，對比低收入國家只有不足1%的比率，而G7國家預期明年1月可以為全體人口接種。

今年疫情主要受變種病毒帶動，衞生專家指出，嚴重疫情爆發增加變種病毒出現的機會，威脅所有國家的安全，建議全球各地民眾都接種疫苗。

美國總統拜登前天宣佈美國將購入五億劑輝瑞疫苗並捐出，他強調捐贈沒有附加條件，亦不是施壓要求好處或讓步，只希望拯救生命，終結疫情。法國總統馬克龍隨即表示歡迎美方承諾，直言歐盟也需要與美國的進取程度看齊。馬克龍宣佈，法國將於今年底前向全球捐出3,000萬劑疫苗。

約翰遜亦宣佈，英國會在明年捐出1億劑疫苗，其中9月底前先捐出500萬劑，今年底捐出2,500萬，並在明年捐出餘下疫苗。1億劑疫苗中，八成將會透過世衞「疫苗全球取得機制」（COVAX）捐出。他表示，英國疫苗計劃成功，因此現時有空間與有需要的國家分享多出的疫苗，亦呼籲其他國家跟隨。

未應對窮國供應結構問題

英國前首相白高敦等人卻批評G7的計劃，未有應對低收入國家疫苗供應結構性問題。他與聯合國非洲經濟委員會主席迪帕爾辛共同發言時，指全球共需120億劑疫苗，G7捐10億後，仍應在數個月內確保有110億劑疫苗足以讓全球民眾施打。G7亦應公平地分擔500億美元（3,900億港元）的疫苗、測試及保護裝備的成本，以確所有人得到保護。

美國《華爾街日報》/英國《泰晤士報》/《衞報》