七大工業國集團（G7）峯會周五在英國康沃爾郡揭幕，東道主英國由元首英女皇代表，在首日晚宴地點「伊甸園」主持歡迎酒會。95歲的英女皇席間表現魅力，被拍到跟多名G7領袖閒談甚至開玩笑，德國總理默克爾更在合照環節後感謝女皇。

歡迎酒會全長約40分鐘，除英女皇外，皇儲查理斯和夫人卡米拉，還有威廉王子和夫人凱蒂亦一同出席。英女皇在儀式尾聲與G7及歐盟領袖大合照，她坐好後突然開玩笑稱：「你們應該要表現得玩得很開心？」各人這時都哄堂大笑，英國首相約翰遜回應稱：「對啊，我們都很開心，無論看起來怎樣也是。」默克爾則走向英女皇感謝她與各人合照：「謝謝你為我們做了這事」。

英國皇室在酒會的演說部分由查理斯負責，查理斯促請G7領袖加緊應對氣候變化，「就像應對疫情一樣」，形容疫情顯示國際社會有能力迅速應對危機，結合政治意志、經濟手段和公眾動員，而在環保議題上亦應如此。查理斯又稱，政界與商界應該合作，向發展中國家提供更多轉型機會。

用儀仗劍切蛋糕 凱蒂卡米拉失笑

英女皇、卡米拉和凱蒂同日亦出席另一項儀式，感謝疫情期間付出的義工，英女皇席間嘗試以儀仗劍切蛋糕，侍從提醒英女皇，會場其實有刀可用，但英女皇堅持並說：「我知道（有刀）。但這更特別。」

凱蒂和卡米拉看見英女皇用劍切蛋糕，罕有地大笑起來，卡米拉在英女皇差不多切畢蛋糕時終出手幫助，二人切好蛋糕後，在場來賓都熱烈鼓掌。英女皇其後改回用刀繼續切蛋糕，更笑言：「這看來很好。」英女皇等人其後亦與義工交談，有義工表示凱蒂和英女皇都很親切。

英女皇周六回到溫莎堡，出席官方壽辰活動，周日G7峯會結束後再與美國總統拜登會面，跟拜登及其夫人吉爾共晉下午茶。

英國天空新聞/英國《每日鏡報》

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