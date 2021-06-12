（北美通訊）維珍尼亞州的18歲女孩桑福德 (Avery Sanford)，上月距離她高中畢業還有幾天時，遭到疏遠已久的生父傷害。他將8萬個硬幣傾倒落她家的前院草坪，並告訴他前妻，這是最後一筆贍養費。「這不止是對我母親的侮辱，也是對我和妹妹的傷害。」但桑福德母女將局面扭轉。她們將款項捐贈給家庭虐待中心，激起其他人的關注，令中心近日捐款激增。

專門協助家暴、性暴力和販賣人口受害者的組織Safe Harbor Shelter，近月的捐款增加了5,000元（美元，下同）。行政總監伊斯特 (Cathy Easter）表示，這個家庭未有因為事件變得沮喪，並將消極轉化成積極。事件曝光後，大眾都仿傚他們向中心捐款，以示對這個家庭的支持。

事發於上月21日，根據Safe Harbor Shelter提供的家庭閉路電視畫面。一名駕駛SUV的男子，將拖車拖到這個家庭的前院，隨即操作拖車，將車上的東西傾倒到地上。女戶主大聲斥責，「你在我前院傾倒了甚麼鬼東西？」對方回答，「這是你們母女最後一筆贍養費。」

當地警方表示，當天他們約於下午兩時半接報，到場後發現地上遺下大量硬幣。女戶主投訴其前夫胡亂棄置垃圾。警方將事件列作家庭糾紛，未有任何人被捕或被起訴。

桑福德接受當地電視台WTVR採訪時表示，當她回家目睹這事時，簡直不敢相信生父會做出這樣的事。「他不僅讓我媽媽難堪，也傷害了我和妹妹。而令人沮喪的是，他在這樣做之前未有考慮過這一點。」

5天之後，Safe Harbor Shelter收到桑福德母親的825元捐款，並附上電郵解釋了款項背後的故事。這名母親在電郵中表示，女兒桑福特即將高中畢業，並入讀維珍尼亞理工大學。這對她來說原本是興奮時刻。但相反卻要目睹疏遠的父親作出這奇怪舉動。

WTVR找到這名父親。他為所做的事感後悔，也不想事件讓他和女兒們之間的關係惡化。桑福德則表示，雖然父親的做法對家人造成「非常傷害和破壞」，但她為這筆錢用得其所感到自豪。

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