拜登表明他這次訪歐是要宣佈「美國回來了」，皮尤研究中心前天發佈的民調顯示，拜登出任美國總統後，美國的國外形象確比特朗普年代大為改善。

皮尤共訪問北美、歐洲和亞太區16個國家或地區的公眾，各地都超過六成人表示有信心拜登「會為世界事務做正確的事」，而在去年和今年都有做調查的12國之中，對拜登有信心的中位數是75%，去年對特朗普則只有17%。

在這12國中，民眾對美國有正面印象比率的中位數，亦從去年的34%大增至62%，其中英國由41%增至64%，法國、德國、意大利和荷蘭都有逾25個百分點的改善。

皮尤指美國形象大翻身，一方面與各地民眾對總統個人素質觀感有關，如77%人認為拜登「夠資格」，特朗普只有16%；77%認為特朗普「危險」，拜登只有14%；90%認為特朗普「傲慢」，拜登只有13%。另一方面是拜登多個擁抱多邊主義的政策廣受支持，如89%人支持美國重返世衞，85%人支持美國重返《巴黎協定》。

台逾四成人認為美不可靠

不過，多數國家或地區的逾半數人仍認為，美國作外交決定沒考慮他們的利益，因此整體只有11%人認為美國是「非常可靠的夥伴」，56%認為美國「有些可靠」，32%認為美國「不可靠」。各地之中荷蘭人對美國最有信心，80%認為美國非常或有些可靠，最沒有信心是台灣人，44%認為美國不太可靠或不可靠。

美國全國廣播公司/英國《泰晤士報》