七大工業國集團（G7）峯會在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行，除了應對中國、疫情、氣候變化等議題，英首相約翰遜的1歲兒子亦成為G7峯會的「另類」焦點，搏得各國第一夫人等的歡心。

約翰遜與新婚夫人西蒙斯（Carrie Johnson）的兒子威爾弗雷德（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson），無論在峯會前的英美會談抑或峯會期間的海濱卡比斯灣（Carbis Bay）燒烤派對中，只有背向鏡頭的照片公開。威爾弗雷德有一頭蓬鬆金髮，猶如「迷你版約翰遜」。

西蒙斯在燒烤派對中，向美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）等介紹兒子，她們都笑得很燦爛。

上周四吉爾與帶着威爾弗雷德的西蒙斯在沙灘上漫步，吉爾亦將她著作的故事書《Joey: The Story Of Joe Biden》送給威爾弗雷德，是一本關於美國總統拜登童年的書。

去年五月尾，西蒙斯在社交網站宣佈誕下麟兒，並發佈兒子的照片，兒子全名為威爾弗雷德‧勞里‧尼古拉斯‧約翰遜，當中的「尼古拉斯」（Nicholas）是來自約翰遜感染武漢肺炎時，曾拯救他性命的兩名醫生普賴斯（Nick Price）和哈特（Nick Hart）。

英國《每日鏡報》／《太陽報》／《每日郵報》

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