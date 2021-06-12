英國皇室傳記作家蘇厄德（Ingrid Seward）說，威廉與哈里王子下月一起為亡母戴安娜王妃雕像揭幕前，未能修補好關係。

哈里稍後將由加州返英，出席7月1日肯辛頓宮戴安娜王妃雕像揭幕儀式。較早時有指由於梅根剛誕下女兒莉莉貝特(Lilibet)，哈里未必可親身出席儀式。但蘇厄德說：「我肯定哈里會在場，與威廉共做一場好戲。」

不過她說，兩兄弟在團聚前，沒有足夠時間修補緊張關係，「你難以一夜間修補好關係，至於他們有否嘗試，則拭目以待」。

在本周較早時，《泰晤士報》皇室記者尼哈（Roya Nikkhah）曾說：「威廉與哈里都知道那一刻是全球焦點，而那一刻須是關於世人對他們母親的懷念。因此，一如他們在愛丁堡公爵(菲臘親王)葬禮時的表現，我絕對肯定他們會把個人分歧暫放一旁，確保儀式順利進行，以表對母親的尊敬。」尼哈說，不要期望到時兩兄弟有冷淡疏遠的表現。

哈里3月接受美國名嘴奧花雲費訪問時曾說，威廉是他的兄長，他很愛他，「我們一起度過艱難歲月，有共同經歷，但我們走的路不同，目前關係是有點距離，但願時間可療癒一切」。

英國《每日鏡報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）