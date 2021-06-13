各國政府為提高疫苗接種率，想出不同方式利誘民眾打針，包括提供獎金、請喝啤酒甚至贈送一頭牛，務求鼓勵更多民眾接種，堵截病毒擴散。有專家認為，疫苗懷疑問題一直存在，單靠獎賞引誘或反而加強民眾的觀望態度。

即使在疫苗供應充裕的國家，也面對接種率不足的挑戰，英國截至5月20日，雖然已有超過70%成年人注射至少一劑疫苗，但倫敦的接種比率卻不到一半。

美國方面，疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，全國50個州當中，只有13個已經為70%成年人接種疫苗，總統拜登希望能在7月4日前，達致全國至少70%成年人完成注射的目標。

研究顯示提供誘因能拉高疫苗接種比率

各地的利誘措施包羅萬有，美國有些州分讓疫苗接種者參加100萬美元（780萬港元）獎金抽獎，有些請喝啤酒、吃餡餅，甚至贈送大麻。泰國清邁府湄針也推出「打針送牛」抽獎，登記接種人數隨即急升。塞爾維亞政府上月宣佈，凡接種疫苗，都能獲發大約30美元現金；印度讓群眾自拍接種疫苗照片參加評獎，勝出者獎金約70美元；香港也有地產商推「打針送樓」谷針。

諸如此類的利誘措施旨在提升疫苗接種率，此前已有研究顯示，提供誘因能拉高疫苗接種比率。倫敦國王學院（King’s College London）2015年一項研究就發現，發放現金券有助提升倫敦年輕女性接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗比例；哈佛大學（Harvard University）2019年一項有關尼日利亞鄉郊地區女性接種破傷風（tetanus）疫苗的研究，也看到類似效果。

專家指財政利誘辦法應用在疫苗猶豫派身上

不過，有專家認為疫苗猶豫問題一直存在。劍橋大學專門研究流行病學的經濟學者托克斯韋德（Flavio Toxvaerd）說：「疫苗猶豫問題一直存在，只是從未像近期一樣走上台面。互聯網也許加深『反疫苗』運動，且似乎跟別的陰謀論交纏起來。」

托克斯韋德又認為，單靠獎賞引誘可能反而會加強觀望態度，「風險是有些人會想，『等一會，要是疫苗真有那麼好，為甚麼他們找東西來跟我換？』」

美國行為學家帕特爾（Dr Mitesh Patel）說仍未接種的人可被分成兩大類：疫苗猶豫派和疫苗冷漠派，「那些屬於疫苗冷漠派的人並非反對免疫工作，但他們不會盡全力預約接種」。至於疫苗猶豫派，他解釋這些人因為種種原因而對疫苗卻步，財政利誘辦法應該用在他們身上，「要是我們同時做些工作，比方說解釋疫苗是安全的之類，那麼這樣的誘因能起幫助。這叫雙管齊下」。

有學者就解釋要如何說服疫苗猶豫派，美國南加州大學（University of Southern California）經濟學教授布羅卡斯（Prof Isabelle Brocas）說，要游說那些堅決的疫苗猶豫派去打針，強勢決策更有機會成功，例如讓接種了疫苗的人不用強制戴口罩。布里斯托大學（University of Bristol）的醫學人類學家卡斯坦博士（Dr Ben Kasstan）也指：「我們看到像法國等已經開始讓全面接種了疫苗的人不用接受任何病毒檢測。」他認為對於普羅大眾來說，能出國公幹、旅遊探親是很不錯的誘因。

英國廣播公司

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