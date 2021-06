英國於周六為英女皇95歲生日舉行官方慶祝儀式,迪士尼亦特別炮製一段小熊維尼動畫為她賀壽。

這段長45秒的動畫名為《小熊維尼與皇家歷險》(Winnie the Pooh and the Royal Adventure ),講述維尼與一眾好友為女皇準備好禮物後,一起由居住的百畝森林前往溫莎堡,向女皇送上維尼珍藏的一大罐蜜糖。罐子繫上紫色絲帶,蓋上綁着95個汽球,向女皇致意。

有報道指女皇是小熊維尼的支持者,喜愛閱讀這個系列的童書,因此迪士尼在2016年也推出過《小熊維尼與皇家生辰》一書,祝賀女皇90歲大壽。

小熊維尼繪圖師雷蒙德(Kim Raymond)發表聲明︰「可以繪畫小熊維尼總是很榮幸,伴隨着女皇陛下則更榮幸了。」他繪畫維尼已超過30年,「迪士尼希望就着全球最受喜愛的小熊創作一段感人故事,超過95年來它觸動了數以百萬人的心。我真誠希望支持者們如我創作它時那般享受,好好欣賞《小熊維尼與皇家歷險》」。

女皇真正的生日是4月21日,不過按傳統於6月舉行官方慶祝活動。

美國People.com

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)