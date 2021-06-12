巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因為出席群眾集會無戴口罩，被聖保羅州政府罰款552雷亞爾(約840港元)。

巴西報章報道，博爾索納羅與擔任國會議員的兒子愛德華多(Eduardo Bolsonaro)及基建部長高美斯(Tarcisio Gomes)在聖保羅都會出席一個有數千支持者的電單車集會時，沒有戴口罩，違反聖保羅州法律，3人均被罰款。聖保羅州州長多利亞（Joao Doria），是博爾索納羅的政敵，有可能參加2022年大選。

這位屬保守派的總統，在其電單車上向群眾揮手，之後登上一架裝置擴音機的貨車向大部份無戴口罩的支持者講話。他堅持接種了疫苗便毋須戴口罩，群眾隨即高聲歡呼叫喊。大部份公共衞生專家認為此說不確。

博爾索納羅3星期前曾出席里約熱內盧的電單車巡遊，向支持者發表演說，當時亦無遮掩口鼻。他上月在馬拉尼昂州(Maranhao)出席支持者集會時，也因為無戴口罩而被罰款。馬拉尼昂州州長甸奴(Flavio Dino)隸屬巴西共產黨。

博爾索納羅的辦公室未對事件置評。博爾索納羅去年在檢測中曾呈陽性。根據巴西衞生部資料，巴西不足12%人口完成接種兩劑疫苗。

路透社/美聯社

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