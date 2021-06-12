【統一陣線】七國集團（G7）峯會昨日在英國繼續第二天會議，會上七國領袖通過一個全球基建大計，抗衡中國「一帶一路」；美國官員指美國並會推動各國領袖對中國當局強迫勞動採取「實質行動」，以及尋求在今日發表聯合公報中明確譴責北京。領袖們並且發表《卡比斯灣宣言》，矢言建立機制避免COVID-19疫情的災難重演。

拜登極力爭取民主國家領袖在對華立場上統一陣線，抗衡中國經濟與軍事崛起給北京所帶來的巨大影響力。昨日該名匿名高官就指出：「這並非只是要抗衡中國、或是要跟中國爭一日長短，而是迄今我們尚未有一個反映到我們價值觀、標準與做事手法、正面的方案，取代……（中國政府）欠透明、環保與保障勞工的標準低劣、採用高壓脅迫手段的倡議。」

美促各國譴責京強迫勞動

中國2013年推出「一帶一路」計劃，向發展中國家提供貸款，讓這些國家建造高速公路、鐵路、港口等基建，至今有逾百個亞、非、拉美以至歐洲國家參與。據金融數據服務商Refinitiv統計，截至去年中，跟「一帶一路」相關的建設計劃已有超過2,600個，涉及資金達3.7萬億美元（約28.9萬億港元）。有指「一帶一路」令參與國家陷入嚴重債務危機、指中共藉此擴張勢力。

拜登早在3月已向G7峯會東道主英國的首相約翰遜提出，民主國家該攜手制訂抗衡「一帶一路」的倡議；這個「重建美好世界」（Build Back Better for the World）的全球基建倡議將從公私部門籌集數千億美元資金，但未有細節。

正如美方之前預告，拜登在峯會期間將尋求每場會議「都滲入中國議題」，除了籌劃新基建大計框架，官員指拜登還將在峯會中爭取各國領袖表述對中國強迫勞動這種「踐踏人類尊嚴」的行徑表態，尤其是這同時是「中國不公平經濟競爭力的離譜例子」。

該名美方高官指，拜登力主在今日峯會閉幕發表的聯合公報中「表達G7價值觀」，明確譴責中國政府「正在新疆等地區強迫勞動」。惟部份歐洲國家一直避免跟北京走到決裂的地步，聯合公報中會否有譴責中國政府的內容或要到最後一刻才分曉。

定卡比斯灣宣言 改革世衞

G7領袖亦敲定《卡比斯灣宣言》（Carbis Bay Declaraion），務求防範有如COVID-19疫情的大災難再次發生。宣言包含多項承諾，包括一旦出現新疫症的話，研發和審批疫苗、療法與檢測的時間要壓縮在100日內完成，同時要改革世界衞生組織、加強全球監察網絡以盡快偵測新疫症，以及增強基因排序能力等等。

約翰遜在昨天會前對這份宣言充滿期許：「今天是領導世界的民主國家第一次攜手合作要確保我們永不會再被（疫症）殺個措手不及。我們要吸取過去18個月的教訓，決不重蹈覆轍。」

路透社/美聯社