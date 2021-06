【統一陣線】七國集團(G7)峯會昨日在英國繼續第二天會議,會上七國領袖通過一個全球基建大計,抗衡中國「一帶一路」;美國官員指美國並會推動各國領袖對中國當局強迫勞動採取「實質行動」,以及尋求在今日發表聯合公報中明確譴責北京。領袖們並且發表《卡比斯灣宣言》,矢言建立機制避免COVID-19疫情的災難重演。

拜登極力爭取民主國家領袖在對華立場上統一陣線,抗衡中國經濟與軍事崛起給北京所帶來的巨大影響力。昨日該名匿名高官就指出:「這並非只是要抗衡中國、或是要跟中國爭一日長短,而是迄今我們尚未有一個反映到我們價值觀、標準與做事手法、正面的方案,取代……(中國政府)欠透明、環保與保障勞工的標準低劣、採用高壓脅迫手段的倡議。」

美促各國譴責京強迫勞動

中國2013年推出「一帶一路」計劃,向發展中國家提供貸款,讓這些國家建造高速公路、鐵路、港口等基建,至今有逾百個亞、非、拉美以至歐洲國家參與。據金融數據服務商Refinitiv統計,截至去年中,跟「一帶一路」相關的建設計劃已有超過2,600個,涉及資金達3.7萬億美元(約28.9萬億港元)。有指「一帶一路」令參與國家陷入嚴重債務危機、指中共藉此擴張勢力。

拜登早在3月已向G7峯會東道主英國的首相約翰遜提出,民主國家該攜手制訂抗衡「一帶一路」的倡議;這個「重建美好世界」(Build Back Better for the World)的全球基建倡議將從公私部門籌集數千億美元資金,但未有細節。

正如美方之前預告,拜登在峯會期間將尋求每場會議「都滲入中國議題」,除了籌劃新基建大計框架,官員指拜登還將在峯會中爭取各國領袖表述對中國強迫勞動這種「踐踏人類尊嚴」的行徑表態,尤其是這同時是「中國不公平經濟競爭力的離譜例子」。

該名美方高官指,拜登力主在今日峯會閉幕發表的聯合公報中「表達G7價值觀」,明確譴責中國政府「正在新疆等地區強迫勞動」。惟部份歐洲國家一直避免跟北京走到決裂的地步,聯合公報中會否有譴責中國政府的內容或要到最後一刻才分曉。

定卡比斯灣宣言 改革世衞

G7領袖亦敲定《卡比斯灣宣言》(Carbis Bay Declaraion),務求防範有如COVID-19疫情的大災難再次發生。宣言包含多項承諾,包括一旦出現新疫症的話,研發和審批疫苗、療法與檢測的時間要壓縮在100日內完成,同時要改革世界衞生組織、加強全球監察網絡以盡快偵測新疫症,以及增強基因排序能力等等。

約翰遜在昨天會前對這份宣言充滿期許:「今天是領導世界的民主國家第一次攜手合作要確保我們永不會再被(疫症)殺個措手不及。我們要吸取過去18個月的教訓,決不重蹈覆轍。」

路透社/美聯社