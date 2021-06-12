英女皇周五駕臨康沃爾郡(Cornwall)，在「伊甸園」主持歡迎酒會接待前來參加峯會的七大工業國集團(G7)領袖後，風塵僕僕漏夜乘坐皇家列車趕返溫莎堡出席其95歲官方壽辰閱兵儀式。這是皇夫菲臘親王離世後首個女皇官方壽辰，由女皇堂弟根德公爵陪伴。

閱兵儀式是英國御林軍送給女皇的壽辰禮物。由於疫情關係，女皇與皇夫去年3月起搬到溫莎堡避疫，而女皇壽辰閱兵亦是自1895年維多利亞女皇（Queen Victoria）以來首次在溫莎堡舉行，今年也不例外。去年閱兵規模因為疫情縮小，今年會較為盛大。經歷包括喪夫及孫兒哈里王子夫婦指摘皇室的一年，女皇在看台上觀看閱兵似乎看得頗為愜意，不時輕踏腳打拍子，今次精彩閱兵確為過去風風雨雨的一年帶來積極意義。

至於今年的女皇壽辰授勳名單，主要是表揚過去一年為抗疫作出努力的人，名單中23% 獲頒授榮銜的人士，均曾在不同領域參與抗疫工作，包括慈善和志願機構、衞生及社康護理以及曾為抗疫提供關鍵基建支援。

在今次獲授勳的1,129人當中，有6.8% 是亞裔，其中有4名是香港人，包括港大公共衞生學院教授高本恩（Ben Cowling）、國泰前監管事務主管（國際）Ning Kong Yue和兩名英國駐港總領事館職員。

至於授勳名單中較為人熟悉的，有主唱名曲「To Sir With Love」的著名歌星Lulu、體育評述員巴克(Sue Barker)和水晶宮球會前領隊鶴臣(Roy Hodgson)。

英國《每日郵報》/英國政府網頁/《蘋果》資料室

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