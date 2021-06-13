與貝索斯同遊太空 機票以$2.18億成交

美國亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Benzo）下月20日，與胞弟馬克斯將參與其太空探索公司「藍色起源」的首次載人飛行之旅，乘坐「新牧羊人號（New Shepard）」火箭上太空。其中一個座位周六以拍賣形式售出，由一名神秘買家成功以2,800萬美元（2.18億港元）投得，將與貝索斯一同升空。

拍賣吸引來自超過140個國家人士參與，經過接近一個月的競投，出價只停留在500萬美元（3900萬港元）左右，但直至周六的拍賣最後階段，出價高達5倍以上。藍色起源在Twitter指，將在數周內公佈買家身份。

據藍色起源網站所指，升空之旅是將乘客送至離地面100多公里外的地球亞軌道，感受幾分鐘失重及欣賞地球弧線，之後在美國德州一處沙漠着陸。「新牧羊人號」可載6人，但藍色起源未公佈完整乘客名單。

貝索斯將於今年第三季度卸任亞馬遜行政總裁，轉任董事會主席，專注發展其他投資項目。維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）有可能搶先貝索斯一步，在7月4日乘坐「團結號」（VSS Unity）太空飛機試飛。

英國廣播公司

日男搏監禁隨機撞死兩人 檢方求處死刑

日本一名男子為了吃牢飯，去年偷車隨機撞死兩人。控方認為被告罪無可恕，要求判處死刑。

51歲疑犯盛藤吉高涉嫌駕駛偷來的貨車，去年5月在福島縣三春町一條國道，以時速約60至70公里，撞死正在清潔街道的55歲的橋本茂，及52歲的三瓶美保，其後不顧而去。

他被捕後控以謀殺等罪名，控方指被告犯案動機是為了能長時間進入監獄服刑，才決心隨機殺人，稱被告在路上發現兩名死者後，特意將貨車掉頭再加速撞向兩人，表示「很清楚有殺害兩人的意圖」，這種極度蔑視生命且極之邪惡的行為，不得不求判處死刑。

不過，辯方認為這是由「間接故意」（未必故意）造成的殺意，跟其他死刑案件相比，不能說盛藤明顯比較固執和殘忍，應判處無期徒刑。此案已完成審訊，預計於24日宣判。

中央社

以國會就內閣投票表決 結束內坦亞胡時代

以色列國會周日就新內閣投票表決，由於早已預期會獲支持，周六晚已有大批民眾湧到總理內坦亞胡的官邸外預祝他即將下台，結束12年的管治。

新政府由未來黨領袖拉皮德與右翼小政黨「右傾」（Yamina）領袖貝內特，以及其他6個政黨組成，當中更首次包括代表阿拉伯少數族裔的政黨。貝內特會先任聯合政府總理兩年，拉皮德首兩年會先任外長；兩年後拉皮德就任總理，貝內特將改當看守總理。

8政黨組成的聯盟在國會120席中佔61席，剛好佔大多數，但仍要在國會面對內塔尼亞胡的反擊。內坦亞胡自2009年起連續執政至今，外界相信他即使下台亦會成頑強在野黨，甚至可能東山再起。新政府計劃集中處理國內改革，避免在如巴勒斯坦問題上有太大舉動。

路透社／中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）