七大工業國集團（G7）峯會今日將閉幕，路透社引述消息人士指，G7領袖認為美國總統拜登與前任特朗普作風不同，容許各國就不同議題坦誠交流，沒有陷入混亂局面。今次峯會多國亦就應對中國、疫情、氣候變化等議題達成共識。

法國總統馬克龍昨曾指，美國已重回自由世界下樂意合作的領袖角色；英國首相約翰遜在上周四，亦形容與拜登在峯會前的會談「有如吸入一大口新鮮空氣」。而拜登自己與馬克龍見面時，亦都強調「我們是在同一陣線」，圖向外界表明團結。當被問到其他G7領袖是否認同這是美國「外交復興」，拜登指向馬克龍，馬克龍就說「絕對是」。

消息人士向路透社表示情況與特朗普時代截然不同，「以往總是一片混亂。過去我們一直處於緊張狀態，所有時間都用在試圖維持G7峯會完好，現在就不用再憂心了。你如今可以坦率地討論，而不必事先表明：『不能。俄羅斯不可以重返G7』」。他指的是特朗普過去不顧盟友反對，堅持要邀請俄羅斯參加峯會。

制衡中國及「一帶一路」

G7會上提出「重建美好世界」計劃（Build Back Better World，簡稱B3W），同意投資過萬億美元共同推動中、低收入國家的基建發展。該計劃以「價值觀驅動（values-driven）、高質素及公開透明」的合作為本，與中國的「一帶一路」抗衡。一帶一路一直被指導致小國負上無法負擔的債務，如黑山早前建公路就陷入債務危機，要求歐盟助還$92億亦遭拒。

即使德國在華有龐大投資，德國總理默克爾稱「重建美好世界」是一項「重要計劃」，基建落後的非洲國家十分需要幫助。G7將在周日會後公報透露更多B3W的詳情。

G7領袖周六亦有與澳洲、日本、南韓及南非元首會面，就國際外交的挑戰展開廣泛討論。拜登會上就中國強迫勞動包括維吾爾人在內的群體的指控，推動各國採取懲罰措施。一名美國官員指，拜登想要「實際行動」應對問題，指為「侮辱人類尊嚴」，以及「中國不公平貿易競爭令人髮指的例子」。白羅斯及緬甸問題亦在G7議程內。

應對未來疫症

G7亦就應對未來疫症作出承諾，對未來傳染病的疫苗、治療及測試的研發及授權使用時間，縮短至少於100日，同時加強全球監察網絡。世界衞生組織總幹事譚德塞在疫情期間一直被批評對中國態度過份包容，亦對G7的承諾表示歡迎。

預計G7領袖也會承諾今明兩年向貧窮國家捐贈10億劑疫苗，但被指反應太慢，此舉無法讓疫情即時結束。譚德塞在會上向G7領袖稱，希望在下次2022年G7高峯會舉行前，全球有最少70%人口已接種疫苗。

對抗氣候變化

根據與會的英國官員指，拜登支持落實新一輪環保及減排目標，應對氣候變化問題。一份「大自然協定」（Nature Compact）會於周日會後與公報同時發表。G7目標在2030年前將其相對於2010年的碳排放量減半，亦會採取行動扭轉正在失去的生態多樣性。

G7領袖亦承諾撥款予受氣候變化影響的發展中國家，期望在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在11月舉行前，取得一定成果。

路透社／法新社

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