英國一對孖生姊妹最近在墨西哥度假，在一個潟湖夜游時被一條鱷魚襲擊，其中一人受重傷，需要人工昏迷治療。英國天空新聞周五報道，重傷女子現已醒來，能夠自行呼吸。

28歲的勞瑞（Melissa Laurie）與孖生姊妹喬治亞（Georgia Laurie）在埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）附近一個潟湖游泳。勞瑞被10呎長（約3米）鱷魚襲擊及扯入水中，她受重傷，肺部有積水和吐血，需要人工昏迷治療。

喬治亞周四指勞瑞情況良好，「能夠很好地自行呼吸」，「因為喉管令她喉嚨痛，所以她不能說話。她認得我、知道我是誰，她似乎很高興見到我」。

鱷魚被擊退後多次回頭施襲

喬治亞亦憶述當日的驚險情況，「我見到勞瑞在湖中被扯動，見到鱷魚的頭約有2呎長（約60厘米）。鱷魚想帶她走，我用雙拳猛打牠的鼻，很硬、硬得就似桌子，不過足夠嚇跑牠。牠有游走，但不斷回頭施襲」。

她指勞瑞的腳被咬住，要猛力打向鱷魚的頭部讓牠鬆口，「就在那時牠抓向我，咬住我的手臂。 我用另一隻手猛打牠，牠放開了我，前後共發生了三次」。

姊妹遇襲後一度臉朝下浮在水面

意外發生時，喬治亞曾經叫喚勞瑞但沒有回應，於是潛入水中查看，數分鐘後才看見勞瑞臉朝下浮在水面。喬治亞嘗試抱着勞瑞游回船上，然而鱷魚再次施襲，喬治亞多次拳打鱷魚把牠擊退。

她們的父親肖恩（Sean）預料會飛往墨西哥，籌款網站「GoFundMe」有專頁為她們籌募治療費用，現已籌得超過4.3萬鎊（約47萬港元）。

英國天空新聞/《太陽報》

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