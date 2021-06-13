英國事隔20多年再有新的電視新聞台成立，但名為「GB News」的新台啟播前已備受外界抨擊，指它或仿似美國霍士新聞（Fox News）鼓吹仇恨和分化。該台反駁指它們是面向廣大觀眾，包括2016年投票支持脫歐的被邊緣化一群，「我們是為了那些認為現有新聞台，無法好好代表他們如何看待事物的人而設」。

GB News當地時間周日晚上七時首播，以「英國的新聞台」（Britain’s news channel）自居，聘用了140名記者，也吸引到不少知名主持加入。GB News的新聞及節目總監麥安德魯（John McAndrew）說：「我們的節目主持可以自由表達心中所想，分享樂趣，並勇於就關乎英國民眾福祉的事情發聲。」

自去年九月GB News宣佈成立開始，就一直有聲音批評該台節目以個人意見主導，着重主播們及個人風格，與霍士新聞近乎無異，節目形式亦會令觀眾漸漸對「主流媒體」及政治現況反感，加劇文化衝突。

麥安德魯表明，該台不會變成「充滿仇恨、分化意識的謾罵」。其中一位節目主持尼爾（Andrew Neil）反駁稱：「以形式來說是類似霍士新聞……我們是為了那些認為現有新聞台，無法好好代表他們如何看待事物的人而設。」

倫敦大學城市學院（City, University of London）新聞系教授馬汀心（Jane Martinson）稱，英國通訊管理局對新聞台有嚴格指引及規定，「要遵守不偏不倚的原則」，因此GB News應不能在英國重塑美國的新聞風格。

法新社

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