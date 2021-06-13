英國哈里王子夫人梅根月初誕下女兒，取名「莉莉貝特‧戴安娜‧蒙巴頓—溫莎」（Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor），其中「Lilibet」是英女皇乳名，但哈里有否請示過用女皇的乳名則眾說紛紜。英國傳媒報道，面對哈里和梅根容許涉及皇室的「不實」事情在公共領域傳播，女皇將不會再保持沉默。

報道指，英女皇放棄長久以來對傳言「不抱怨、不解釋」的方針，指示侍從要更正任何歪曲她，或其他高級皇室成員話語的陳述，這反映英女皇對哈里和梅根的友人向傳媒發放誤導消息感到不滿。

美國《紐約郵報》早前引述消息人士指，「哈里曾致電徵求英女皇同意為女兒取名莉莉貝特」，但隨後英國廣播公司引述一名皇室高級人員報道，哈里夫婦事前從來沒有問過英女皇的意見，皇室並未獲得通知，有關取名的決定「只是通知，而不是詢問」。

報道一出後，哈里夫婦發言人隨即反駁︰「公爵在作出宣佈前已告訴他的家人，事實上他的祖母（英女皇）是他第一個致電的家庭成員。在對話中，他表達了他們希望女兒取名為莉莉貝特。沒有她的支持，他們不會用這個名字。」哈里夫婦其後指示律師向英國廣播公司採取行動，形容報道「虛假和誹謗」。

據指這些事情已把英女皇推向「懸崖邊緣」。有皇室內部人士表示：「這是有關報道內容是否準確地反映真實發生的事情。」哈里夫婦的朋友向美國記者指，女皇已經透過視像通話見過莉莉貝特，引起皇室不滿。有消息表示：「視像通話沒有發生過……薩塞克斯公爵伉儷的朋友，似乎就女皇所說的話向記者提供了誤導的訊息，這令整件事情都推向懸崖邊緣，皇室無法否認這是一個錯誤的故事。」

英國《每日郵報》

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