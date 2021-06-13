西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）有意特赦爭取獨立的加泰羅尼亞12名被判監的領袖，引來右翼政黨不滿，三個保守派政黨周日號召支持者上街集會，反對首相的計劃。

三個政黨分別是保守派人民黨、中間偏右公民黨、以及極右的呼聲黨(Vox Party)，呼籲支持者周日到馬德里廣場集會，反對政府計劃特赦12名加泰羅尼亞獨派領袖。他們因為有份號召2017年企圖非法脫離西班牙的獨立公投，兩年前被判監。

61%人反對特赦

西班牙對是否特赦12人出現分歧，即使是在執政的西班牙社會工人黨內亦意見不一。有調查顯示61%受訪者反對特赦，贊成的人有29.5%。西班牙最高法院上月也發表沒約束力的報告反對特赦，指當初的裁決是恰當，不過最終決定權仍在政府手上。

桑切斯強調，特赦是緩和長期緊張局勢的最佳方法，也能將問題帶上政治解決之路，他呼籲民眾信任政府，「我們需要努力共存，西班牙社會需要由惡劣的過去前往更美好的將來，這需要寬宏大量。」桑切斯本月底將與加泰新任地區首長阿拉貢內斯(Pere Aragonès)舉行會談，阿拉貢內斯亦表示願意談判商討加泰的未來，但形容談判「將會異常艱難」。

馬德里卡洛斯三世大學社會科學講師費蘭迪斯(José Pablo Ferrándiz)表示，未來數個月的局勢發展，將視乎疫後經濟復蘇的情況而定，如果經濟復蘇基金使用恰當，讓民眾受惠，創造就業，減少不平等，赦免獨派領袖的問題就不會引起太大抗議聲音，反之則會成為執政黨下屆選舉面對的一根芒刺。

英國《衞報》

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